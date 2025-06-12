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Uyuşturucu kuryeliğinde şoke eden yöntem: 74 Kapsül midesinden çıktı

Uyuşturucu kuryeliğinde şoke eden yöntem: 74 Kapsül midesinden çıktı

15:4912/06/2025, Perşembe
AA
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Denizli.
Denizli.

Denizli Çardak Havalimanı'nda, yabancı uyruklu bir yolcunun midesinde 74 kapsül halinde 718 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Çardak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, havalimanında durumundan şüphelendikleri İran'dan gelen İran uyruklu A.A'yı durdurdu.

Yolcuya ait sırt çantası narkotik dedektör köpeği tarafından arandı, valizi de X-ray cihazıyla kontrol edildi. Şüphe üzerine şüpheli iç beden muayenesi için hastaneye götürüldü.

Röntgeni çekilen şüphelinin kapsül haline getirilmiş uyuşturucu madde yuttuğu belirlendi. Şüphelinin midesinden 74 kapsül halinde 718 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.

Şüpheliyle temas halinde olduğu tespit edilen Afganistan uyruklu A.A.A. da Afyonkarahisar'da yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.




#Çardak Havalimanı
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