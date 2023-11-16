Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan bugün kaleme aldığı köşe yazısında PKK, uyuşturucu ve rap müzik dünyasının akılalmaz bağlantısını gözler önüne serdi. Terör örgütü PKK ve sempatizanlarının, gençlerin aklını yıkamak için her yolu denediğinin anlatıldığı yazıda Türk rap sanatçılarına çağrıda bulunan Kılıçarslan, "Ceza, Sagopa, Yener Çevik, Ender ve diğerleri. Niçin susuyorsunuz yahu? Piyasanızı pisleten adamlarla kavga etmek için hiç mi cesaretiniz yok? Bu ülkenin gençlerine hiç mi borcunuz olmadığını düşünüyorsunuz? Joker, Mirac, Massaka, Geeflow çıkıp aslanlar gibi “Bunlar pislik” deme cesareti gösterdi. Temizleyin abicim piyasanızı. Size yakışanı yapın." ifadelerini kullandı.