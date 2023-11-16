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Uyuşturucu maddeye özendirme suçundan hapis cezasına çarptırılmıştı: Rapçi Murda hakkında yeni gelişme

Murda lakabıyla tanınan ünlü rapçi Mehmet Önder Doğan'ın şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla aldığı 4 yıl 2 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi’nce kaldırıldı. Mahkeme, Doğan'ın beraatına hükmetti.

13:39 - 16/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 13:40 - 16/11/2023 Perşembe
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Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirmek suçundan yargılanan rapçi Murda hakkında karar verildi.

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirmek suçundan yargılanan rapçi Murda hakkında karar verildi.

Murda lakaplı Mehmet Önder Doğan, 19 Nisan 2022’de İstanbul 53.Asliye Ceza Mahkemesi’nce ’’Duman’, ’Pahalı’ ve ’Eh Baba’ isimli şarkılarında yer alan birtakım sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği iddiasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.


Uyuşturucu kullanımına özendirdiği iddia edildi

Verilen kararın ardından sanık avukatlarınca yapılan itirazlar sonucu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4.Ceza Dairesi incelemesini tamamladı. Verilen kararda, eserin bütünü değerlendirildiğinde herhangi bir özendirmeye dair eylem, görüntü ya da sözün bulunmadığı, tamamen dile getirilen şarkının duygusunun dinleyiciye geçirilmeye çalışıldığı kanaatine varıldığı belirtildi. Ayrıca, yerel mahkemenin kararına yönelik İstinaf başvurusunun kabulü ile ihlalin ve hukuka aykırılığın duruşma açılmaksızın düzeltilmesinin mümkün olduğu aktarıldı.




Beraatına hükmedildi

Mahkeme, sanık Doğan’ı ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme’ suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetti.


PKK’dan eroine: Rap müziğin gizlenemeyen pisliği
PKK’dan eroine: Rap müziğin gizlenemeyen pisliği

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan bugün kaleme aldığı köşe yazısında PKK, uyuşturucu ve rap müzik dünyasının akılalmaz bağlantısını gözler önüne serdi. Terör örgütü PKK ve sempatizanlarının, gençlerin aklını yıkamak için her yolu denediğinin anlatıldığı yazıda Türk rap sanatçılarına çağrıda bulunan Kılıçarslan, "Ceza, Sagopa, Yener Çevik, Ender ve diğerleri. Niçin susuyorsunuz yahu? Piyasanızı pisleten adamlarla kavga etmek için hiç mi cesaretiniz yok? Bu ülkenin gençlerine hiç mi borcunuz olmadığını düşünüyorsunuz? Joker, Mirac, Massaka, Geeflow çıkıp aslanlar gibi “Bunlar pislik” deme cesareti gösterdi. Temizleyin abicim piyasanızı. Size yakışanı yapın." ifadelerini kullandı.



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