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Uyuşturucu sattığı iddiasıyla yargılanan sanığa 22,5 yıl hapis

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla yargılanan sanığa 22,5 yıl hapis

11:032/07/2025, Wednesday
AA
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Adana'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla yargılanan sanığa 22,5 yıl hapis cezası verildi.
Adana'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla yargılanan sanığa 22,5 yıl hapis cezası verildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, uyuşturucu sattığı iddiasıyla yargılanan sanık 22 yıl 6 ay hapis ve 45 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık B.C. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, sanığın, 13 Nisan 2024'te Akkapı Mahallesi'nde kendisiyle irtibata geçen "gizli soruşturmacıya" para karşılığında 1,19 gram sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.


Tutukluluk halinin devamına karar verildi

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkasının olması da dikkate alınarak sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.


Sanık 22 yıl 6 ay hapis ve 45 bin lira adli para cezasına çarptırıldı

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen B.C., "Kimseye uyuşturucu satmadım. Mütalaayı reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 ay hapis ve 45 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.




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