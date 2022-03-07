Uyuşturucuyu kendisi itiraf etti

Havaalanında uyuşturucu ile yakalanan HDP Millekvekili Hüda Kaya’nın oğlu Muhammed Mücahid Saatcıoğlu iç çamaşırına sakladığı uyuşturucuyla yakalandı. Saatcıoğlu, uyuşturucu madde bulundurduğunu kendisi itiraf etti.
BAHARAT ÖĞÜTÜCÜSÜ DEDİ
- İzmir’e gitmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı CİP salonuna gelen ve Check-in işlemlerini yapan Saatcıoğlu, kontrolden geçerken çantanın içinde bulunan bir metal kutu güvenlik görevlilerinin dikkatini çekti. Güvenlik görevlileri çantasının içerisinde bulunan küçük metal kutunun ne olduğunu sorunca Saatcıoğlu, “Baharat öğütücüsü” cevabını verdi.
SATICI DEĞİL İÇİCİYMİŞ!
Saatcıoğlu’nun hakeretlerinden şüphelenen güvenlik görevlileri, HDP’li vekilin oğlunu ince arama bölümüne davet etti. Daha arama başlamadan Saatcıoğlu üzerinde uyuşturucu madde olduğunu söyledi. Uyuşturucuyu iç çamaşırında gizlediğini belirten Saatcıoğlu, maddeyi polise teslim etti. Uyuşturucuyu Taksim’de tanımadığı bir şahıstan 400 TL’ye satın aldığını söyleyen Saatçıoğlu, “Bu maddenin kesinlikle ticaretini yapmıyorum. Sadece kullanmak için üzerinde bulunduruyorum” dedi. İçici olduğunu ispatlamak için doktor raporu alınmasını isteyen Saatcıoğlu “uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak” suçundan işlem yapılıp bırakıldı.
İBB’DE İŞE ALINMIŞTI
- Daha önce terör örgütü PKK’nın kurduğu hendek ve barikatlarda çekilen fotoğrafları yayınlanan Muhammed Mücahid Saatcıoğlu’nun, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Kültür A.Ş.’de işe alındığı ortaya çıkmıştı.