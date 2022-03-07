Uyuşturucuyu kendisi itiraf etti

Kiev Tren İstasyonu’nda tahliye bekleyen Ukraynalılar: Sorun Avrupa Birliği’nin bir şey yapmaması

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle başkent Kiev'den ayrılmak isteyenler, Kiev'de tren istasyonlarına akın etti. Bölgede bulunan muhabirimiz Taha Hüseyin Karagöz, saatlerce tahliye olmak için sıra beklemek zorunda kalan Ukraynalılarla görüştü. Alex Cosman adındaki bir genç, Avrupa Birliği'ne tepkisini “Bir şeyler yapmaya çalışmıyorlar sorun da bu' sözleriyle dile getirdi. Nastya ve Mark Bolkov ismindeki Ukraynalılar ise Türkiye'ye kendilerine verdiği destek için teşekkür ederek, “Özellikle Bayraktar konusunda. Burada herkes Bayraktar'dan bahsediyor. Hatta burada yeni doğan evcil hayvanlara Bayraktar ismini veriyorlar. Gücüne inanıyoruz ve sonuçları görüyoruz. Ruslar havada olduklarını bile anlamıyor. Sonra 'bum' ve gökten vuruluyorlar' dedi.