Uyutmaya 'komisyon' karar versin

AK Parti'nin üzerinde yoğunlaştığı başıboş sokak köpekleri tasarısına ilişkin kamuoyundan çeşitli öneriler gelmeye devam ediyor. Tasarıya ilişkin kamuoyundan gelen olumlu, olumsuz tepkileri derleyen ve kanaat önderleriyle görüşen AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu çalışmasını Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci'ye sundu. Ancak STK'lar konuya ilişkin görüş ve önerileri kamuoyu ile paylaşmayı sürdürüyor.

TÜM TARAFLAR OLMALI

Toplumsal Etik Derneği, sokak köpeklerinin uyutulması yönünde kararın bir komisyon tarafından alınmasını önerdi. Dernek, komisyonun tüm trarafların görüşlerini içerecek şekilde kurulmasını önerdi. Bu kapsamda, komisyonun belediyeler, meslek odaları, dernekler ile Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan oluşması talep edildi. Dernek, sokak köpeklerinin toplanarak barınaklara alınması, kimliklendirilmesi, sahiplendirilmesi, kısırlaştırılması, uyutulması yönündeki talep ve isteklerin toplumsal ve etik yönüyle tartışılıp mutabakata varılmadan yasalaştırılmasının uygun olmayacağını savundu. Kurulacak komisyonun yerel düzeyde de teşkilatlanmasını talep eden Toplumsal Etik Derneği, 'uyutma' kararının bu komisyonlarda alınmasını önerdi.

Köpekleri görünce titriyorum

Sivas’ta sahipsiz köpeğin saldırısında başından ve yüzünden yaralanan, tedavi sürecinde 6 kez ameliyat edilen 7 yaşındaki Emir Ensar Akbulut, yaşadığı korku dolu günü unutamıyor. İlçeye bağlı Baharözü köyünde Muhammet ve Ayet Akbulut çiftinin 4 çocuğundan Emir Ensar, 9 Kasım 2023'te sokakta etli ekmek yerken sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin, başından ve yüzünden yaraladığı Emir Ensar, akrabalarının yardımıyla hayvanın ağzından kurtarıldı. Zorlu bir tedavi süreci geçiren Emin Ensar, 6 kez ameliyat edildi.

6 AMELİYAT GEÇİRDİ

Çok korktuğunu anlatan Emir Ensar, “Kafam ve burnum çok ağrıyordu, gözümün üzerinde delik vardı. Köpek kafamı ve burnumu ısırdı. Köpekleri gördükçe çok korkuyorum ve titriyorum. Yaşadıklarımı yeniden hissediyorum” dedi. Hastanede 6 kez ameliyat edildiğini ve zor bir süreç geçirdiğini dile getiren Emir Ensar, "Sahipsiz köpeklerin toplanmasını istiyorum. Herkese saldırıyorlar, başka çocuklara, anne ve babalara da saldırabilirler" dedi.

PSİKOLOJİM BOZULDU

Baba Muhammet Akbulut ise oğlunu o şekilde gördüğünde psikolojisinin bozulduğunu ifade ederek, “6 sefer ameliyat oldu, 24 gün hastanede yattı. Hâlâ kafasında ağrılar var. Kontrole götürdük, doktor iyiye gittiğini söyledi. Kafasında kalıcı hasar olmaması için tekrar bakılacak” diye konuştu. Köyde çok sayıda sahipsiz köpek bulunduğunu dile getiren Akbulut, şunları kaydetti: “Emir Ensar köpekleri görünce korkuyor, yanaşamayır ve titriyor. Daha önce köpeklerle haşır neşirdi, sırtına biner, köpekler hiçbir şey yapmazdı. Olaydan sonra köpekleri görünce okul yolundan kaç sefer geri geldi. Yol ortasında köpek olursa okula gitmiyor. İki sefer de öğretmen köpeklerden kurtarmış, köyde sahipsiz köpek çok. Bugün benim çocuğum yarın başkasının çocuğu. Hiçbir çocuğa zarar gelmesini istemiyorum.”







