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EĞİTİM TÜRKİYE

Uzaktan eğitimin hasarı onarılacak

Pandemi nedeniyle yaklaşık 1.5 yıl uzaktan devam eden okullara öğrenciler 6 Eylül’de başlayan yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte yüz yüze eğitimle dönerken Milli Eğitim Bakanlığı da sürecin muhasebesine odaklandı.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Uzaktan eğitimin hasarı onarılacak
MEB tarafından aylık olarak hazırlanarak öğrencilerin kullanımına internetten sunulan kazanım testlerinde geri kalınan konulara ilişkin sorulara ağırlık verilecek.

Pandemi nedeniyle yaklaşık 1.5 yıl uzaktan devam eden okullara öğrenciler 6 Eylül’de başlayan yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte yüz yüze eğitimle dönerken Milli Eğitim Bakanlığı da sürecin muhasebesine odaklandı. Ekim ayı sonunda Türkiye genelinde ortaokul 7 ve 8’nci, liselerde ise 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin alındığı kazanım değerlendirme sınavları uygulandı. LGS, YKS ve TYT gibi kritik sınavlara yakın sınıfların dahil edildiği sınavlarda öğrencilerin matematik, fen ve Türkçe gibi ana derslerdeki performansı ölçüldü. Sınavlardan elde edilecek veriler söz konusu derslerde eksikliklerin giderilmesinde rehber niteliğinde olacak.

EKSİK KONULARA TEKRAR

  • Kazanım değerlendirme sınavlarının incelemesi sonucunda çocukların hangi konulardan geri kaldıkları tespit edilecek. Eksik bilgilerin öğretilip pekiştirilmesi için bu doğrultuda sınıf bazlı konu tekrarları yapılacak.
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