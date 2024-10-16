Uzattığım eli sabote etmeyin

Bahçeli, İsrail'in savaşı bölgeye yayma hamlelerinin Türkiye için çok ciddi bir güvenlik tehdidi olduğunu vurguladı. Bahçeli şöyle devam etti: “Katliam makinesi, soykırım çetesi siyonist barbarlığın bugüne kadar durmayışı, insanlık adına ve uluslararası hukuk namına hiçbir tazyik, tenkit, telin ve telkine aldırmaması yalnızca bir utanç anıtı gibi karşımızda değil, azami ölçüde uyanık olmamızı gerektiren ibret verici bir saldırganlık ve haydutluk anarşizmidir. İsrail tehdidinde tüm eşikler aşılmış, sözün hükmü hepten aşınmıştır." Vakit kaybetmeksizin İsrail terör devletine karşı ortak bir direniş hattı kurulması, Birleşmiş Milletler’in operasyonel askeri gücünü sahaya yansıtması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "Bunu bölge ve dünya barışı için acilen yapmalıdır” ifadelerini kullandı.