Uzattığım eli sabote etmeyin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partililerle tokalaşmasının farklı mecralara çekilmek istenmesine tepki göstererek, “Biz elimizi yeni bir süreç için değil, kardeşlik ve kaderdaşlık için uzatırız” dedi. Bahçeli, “DEM Parti'nin uzattığım eli sabote etmek amacıyla tahrik ortamını kamçılamaktan uzak durması herkesin hayrına” ifadesini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörün, demokrasinin celladı, özgürlüğün katili, insan haklarının infazcısı, insanlığın can düşmanı olduğunu söyledi. Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada gündemdeki konulara değindi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ali menfaatleri uğruna her vasatta temel ve ortak değerler etrafında el ele tutuşmaya, elini uzatmaya hazır olduğunu belirten Bahçeli, DEM Parti’yi uyararak, “DEM Parti'nin aklını başına alması, uzattığım eli sabote etmek amacıyla tahrik ortamını kamçılamaktan uzak durması herkesin hayrınadır” ifadelerini kullandı.
DEVLET TERÖRLE MASAYA OTURMAZ
Bu elin yanlışa yorumlanmasını, açılan kollarının, gülümseyen yüzünün ihanetin saklanacağı kisve olarak tevilini asla affetmeyeceğini kaydeden Bahçeli, "Türkiye'ye getirilirken, 'her türlü hizmete hazırım' diyen teröristbaşı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin" dedi.
Siyasetin konuşma sahası, demokratik rekabet vahası olduğunu belirten Bahçeli, teröristlerle konuşulacak, konuşularak çözülecek hiçbir şeyin olmadığını söyledi. Bahçeli, şöyle konuştu: "Uzattığım eli bağlamından koparıp başka mecralara çekenlerin nereye varmak istedikleri malum ve mahuttur. Uzattığım el hesapsız bir eldir. Uzattığım el samimi ve iyi niyetli bir eldir. Uzattığım el 'Türkiye'de birleşelim, Türk milletinde kenetlenelim' tebliğidir. Günlerdir uzattığım elden farklı sonuçlar çıkarıp uyduruk yorumlar yapanlar elbette yanılgının ve yanlışın pençesine düşmüşlerdir.”
DEVLET VE MİLLET AYRILAMAZ
Türk devlet felsefesinde devletin millet, milletin de devlet demek olduğunu kaydeden Bahçeli şunları dile getirdi: "Devlet, ülkesi ve milletiyle bir ve bütündür. İkisini birbirinden ayırmak, ayrı değerlendirmek, zaman zaman da çatıştırmak fahiş bir yanlış olmanın yanı sıra, devlet umurunu ve onurunu hazmedemeyen nevzuhur demokrat yobazlarının handikap ve hüsranıdır. Devleti milletten ayırmak, milleti devletten ayrıştırmak su katılmamış bölücülüktür ve çok tehlikelidir."
İsrail tehdidi tüm eşikleri aştı
- Bahçeli, İsrail'in savaşı bölgeye yayma hamlelerinin Türkiye için çok ciddi bir güvenlik tehdidi olduğunu vurguladı. Bahçeli şöyle devam etti: “Katliam makinesi, soykırım çetesi siyonist barbarlığın bugüne kadar durmayışı, insanlık adına ve uluslararası hukuk namına hiçbir tazyik, tenkit, telin ve telkine aldırmaması yalnızca bir utanç anıtı gibi karşımızda değil, azami ölçüde uyanık olmamızı gerektiren ibret verici bir saldırganlık ve haydutluk anarşizmidir. İsrail tehdidinde tüm eşikler aşılmış, sözün hükmü hepten aşınmıştır." Vakit kaybetmeksizin İsrail terör devletine karşı ortak bir direniş hattı kurulması, Birleşmiş Milletler’in operasyonel askeri gücünü sahaya yansıtması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "Bunu bölge ve dünya barışı için acilen yapmalıdır” ifadelerini kullandı.