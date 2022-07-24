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ERZURUM

Uzaya bir de Erzurum’dan bakın

Her yaştan astronomi meraklısının buluştuğu gökyüzü gözlem etkinliği, Diyarbakır ve Van’ın ardından bu kez Erzurum’da yapıldı.

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Saliha Engin Yeni Şafak
Uzaya bir de Erzurum’dan bakın
Kentteki Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Teleskobu’nun bulunduğu Karakaya Tepesi’nde yapılan etkinliğe,71 ilden kurayla seçilen 600 kişi katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği etkinlik, Valilik, Büyükşehir belediyesi, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Atatürk Üniversitesi ile TGA katkılarıyla TÜBİTAK koordinasyonunda gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Erzurum Valisi Okay Memiş, etkinliğe görüntülü olarak bağlanan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da yer aldı. Varank, “Yerli imkanlarla ürettiğimiz DAG Teleskobu’nun sahip olduğu yüksek teknoloji sayesinde, HUBBLE teleskobundan daha kaliteli görüntüler alabileceğiz.

DAG, Avrupa’nın en büyük “ayna ve optik kaplama sistemine” sahip olacak.Bu sistem sayesinde adeta atmosfer yokmuş gibi uzayı gözlemleyebileceğiz” diye konuştu.

Her yaştan astronomi meraklıları

  • Etkinliğe katılan vatandaşlar, hava aydınlanıncaya kadar teleskoplardan gökyüzünü izledi. Şeyma Aydın “Eşim ve iki çocuğumla birlikte geldik. Çocuklarımın keşfetmesi ve daha yeni şeyler öğrenmesi için.” dedi. 5 yaşındaki uzay meraklısı Hatice Meva Aydın ise yıldızları öğreneceği için duyduğu mutluluğu anlattı. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Sümeyra Karsavran da 3 gün boyunca teleskopla yatıp kalkmak için çadırını alıp geldiğini söyledi.

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