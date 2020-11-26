Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Uzman isimden korkutan açıklama Her an 7nin üzerinde deprem olabilir
ANKARA

Uzman isimden korkutan açıklama: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, son 120 yıl içinde 4 büyüklüğünün üzerinde 10 bin 965 depremin meydana geldiğini, fay hatlarının hareketli olduğunu, bunun da Türkiye'de her an 7'nin üzerinde bir depremin meydana gelebileceğini gösterdiğini vurguladı.

Haber Merkezi AA
Türkiye'de her an 7'nin üzerinde bir depremin meydana gelebileceği belirtildi.
Türkiye'de her an 7'nin üzerinde bir depremin meydana gelebileceği belirtildi.

Meclis Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu başkanlığında toplandı.

Komisyon, AFAD Başkanı Güllüoğlu, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Koordinatörü Erdal Turgut, MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Yer Bilimleri Araştırmaları Koordinatörü Doç. Dr. Selim Özalp, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Abdullah Karaman'ı dinledi.

Prof. Dr. Ercan: Marmara’da büyük deprem Tekirdağ’da, 24 atom bombasına eş değer olacak
GÜNDEM
Prof. Dr. Ercan: Marmara’da büyük deprem Tekirdağ’da, 24 atom bombasına eş değer olacak

"Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir"

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 258'i Marmara Bölgesi'nde olmak üzere Türkiye genelinde toplam 456 kayıt istasyonuna sahip olduklarını ve AFAD ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını kaydetti.

  • Özener, son 120 yıl içinde 4 büyüklüğünün üzerinde 10 bin 965 depremin meydana geldiğini, fay hatlarının hareketli olduğunu, bunun da Türkiye'de her an 7'nin üzerinde bir depremin meydana gelebileceğini gösterdiğini vurguladı.

Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığına dikkati çeken Özener, Hatay'da 1500 yıldır bir depremin yaşanmadığını ancak Hatay dahil "deprem olmaz" denilen yerde bile depremin her an olabileceğini kaydetti.

Depremde oluşan tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
OYNAT 00:57
Depremde oluşan tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
İzmir'in Seferihisar açıklarında bir hafta önce meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ardından Sığacık Mahallesi'ndeki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Depremden iki dakika önce denizde oluşan farklı dalgalanmalar ise adeta depremin habercisi olarak görüldü.


İzmir depremine işaret eden Özener, "Yaptığımız hesaplarda 7,2'nin üzerinde enerji birikmiş durumda. Bizi bekleyen daha büyük depremler var. O yüzden daha iyi, hazırlıklı ve koordine olmamız gerekir." dedi.

  • Olası Marmara depreminde, deniz altındaki çöküntüler nedeniyle tsunami ve heyelanların meydana gelebileceği uyarısında bulunan Özener, "Ege ve Akdeniz'de tarih boyunca tsunamiler oldu, yine olacaktır. Tsunami konusunda 2012'de çalışmalar yaptık. 5,5 üzerindeki depremlerde uyarı veriyoruz. Hep 'Allah korusun' diyoruz ama Allah insana akıl da vermiş. Bize düşen bilimin ışığında siyaseti beslemektir." diye konuştu.

Erken uyarı sistemi ile Marmara'da 5 ile 7 saniye arasında bir zaman kazandıklarını belirten Özener, afete hazırlık eğitimi kapsamında 3 bin 893 eğitim gerçekleştirdiklerini ve 502 bin 682 kişinin katılımını sağladıklarını anlattı.

Medyada depremle ilgili yapılan açıklamalara değinen Özener, "Popüler olmak isteyen hocalarımız, çok enteresan şeyler söylüyor, popülarite kaygısıyla konuşuyorlar. Biz programlara çıkmamayı tercih ediyoruz." şeklinde konuştu.

Özener, AFAD ile Kandilli Rasathanesi arasındaki verilerin farklı açıklanmasının nedenine ilişkin ise aynı istasyonlar kullanılsa da algoritma ölçümleri nedeniyle farklı sonuçların çıkabileceğini söyledi.

'Hayat üçgeni' sayesinde kurtulan genç avukat, yaşadıklarını anlattı: Enkaz altını anlatacak kelime bulamıyorum
GÜNDEM
'Hayat üçgeni' sayesinde kurtulan genç avukat, yaşadıklarını anlattı: Enkaz altını anlatacak kelime bulamıyorum

Uzman isim Kandilli'deki tsunami merkezinden açıkladı: 50 santimetrede bile can kaybı olabilir
GÜNDEM
Uzman isim Kandilli'deki tsunami merkezinden açıkladı: 50 santimetrede bile can kaybı olabilir

İzmir'de dehşete düşüren yeni görüntüler: Deprem sonrası gelen tsunamiden böyle kaçtılar
OYNAT 00:59
İzmir'de dehşete düşüren yeni görüntüler: Deprem sonrası gelen tsunamiden böyle kaçtılar
İzmir'de 6,6 şiddetinde deprem sonrası tsunami meydana geldi. Gelen tsunamiden kaçan vatandaşların dehşete düşüren o anları kameraya böyle yansıdı.

İzmir'deki tsunami paniği kamerada: Abi bu böyle devam edecek mi?
OYNAT 00:21
İzmir'deki tsunami paniği kamerada: Abi bu böyle devam edecek mi?
Ege Denizi'nde, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından tsunami meydana geldi. Cadde ve sokakların su altında kaldığı anları görüntüleyen bir vatandaşın yaşadığı korku dolu anlar kameralara yansıdı. Çevredeki esnafa korku içerisinde 'Abi bu böyle devam edecek mi?' diye soran vatandaşın, 'Çekiliyor kızım merak etme, bekle' cevabını aldığı görülüyor.


Abone Ol Google News
Cezaevinden izinli çıkmıştı

Cezaevinden izinli çıkmıştı

​Elindeki sarı çakmağı külçe altın diye sattı.
YouTubeda her yayın yapanbüyük bir hatip değil

YouTube'da her yayın yapan
büyük bir hatip değil

​İslam ile müşerref olan Tzortzı, Müslümanların asıl görevini anlattı.
Cumhurbaşkanı konuşuyor

Cumhurbaşkanı konuşuyor

​Kadın ve Adalet Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katılıyor.

İzmir'de garip olay

İzmir'de garip olay

​Devriye atan polis ekipleri sokaklardan yaralı topladı.

​Yüzlerce kişi başvurunca Erdoğan talimatı verdi.

​2020 seçimleri hileli ama yine de kazanacağız.

50 milyar doları nasıl ödeyeceğini açıkladı..
26 bin kişiye<br>iş kapısı açılacak

26 bin kişiye
iş kapısı açılacak

​Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı verdi.
Gökyüzünün<br>yeni sahipleri

Gökyüzünün
yeni sahipleri

​Türk SİHA'larına dünya basınında övgü dolu sözler.
Ölüm nedeni<br>belli oldu

Ölüm nedeni
belli oldu

​Maradona'nın ön otopsi raporu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.