Uzman ve başöğretmenlik başvuruları 30 Mayıs’ta

Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı ile yazılı sınavdan muafiyet başvuruları 25 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında alınacak. Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı ise 19 Kasım’da yapılacak. Uzman öğretmenlik eğitim programının 180 saatlik eğitimi 17 Temmuz-8 Eylül tarihleri arasında, başöğretmenlik eğitim programının 240 saatlik eğitimi ise 17 Temmuz-18 Eylül tarihlerinde. Eğitimler uzaktan eğitim yöntemiyle Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden olacak.

Geçen yıl 583 bin öğretmen uzman ve başöğretmen unvanını aldı, özlük hakları iyileştirildi. Geçen yıl eriyen yığılma nedeniyle bu yıl sınava 100 bin öğretmenin başvurması bekleniyor. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, uzman öğretmenliğe başvurma potansiyeli olan 91 bin 601, başöğretmenliğe başvuru potansiyeli olan 6 bin 986 aday bulunuyor.