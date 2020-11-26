Uzmandan isimden korkutan açıklama: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir

Türkiye'de her an 7'nin üzerinde bir depremin meydana gelebileceği belirtildi.

Meclis Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu başkanlığında toplandı.

Komisyon, AFAD Başkanı Güllüoğlu, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Koordinatörü Erdal Turgut, MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Yer Bilimleri Araştırmaları Koordinatörü Doç. Dr. Selim Özalp, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Abdullah Karaman'ı dinledi.

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"Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir"

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 258'i Marmara Bölgesi'nde olmak üzere Türkiye genelinde toplam 456 kayıt istasyonuna sahip olduklarını ve AFAD ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını kaydetti.

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Özener, son 120 yıl içinde 4 büyüklüğünün üzerinde 10 bin 965 depremin meydana geldiğini, fay hatlarının hareketli olduğunu, bunun da Türkiye'de her an 7'nin üzerinde bir depremin meydana gelebileceğini gösterdiğini vurguladı.

Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığına dikkati çeken Özener, Hatay'da 1500 yıldır bir depremin yaşanmadığını ancak Hatay dahil "deprem olmaz" denilen yerde bile depremin her an olabileceğini kaydetti.

OYNAT 00:57 Depremde oluşan tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı İzmir'in Seferihisar açıklarında bir hafta önce meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ardından Sığacık Mahallesi'ndeki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Depremden iki dakika önce denizde oluşan farklı dalgalanmalar ise adeta depremin habercisi olarak görüldü. BiP'te paylaş

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İzmir depremine işaret eden Özener, "Yaptığımız hesaplarda 7,2'nin üzerinde enerji birikmiş durumda. Bizi bekleyen daha büyük depremler var. O yüzden daha iyi, hazırlıklı ve koordine olmamız gerekir." dedi.

Olası Marmara depreminde, deniz altındaki çöküntüler nedeniyle tsunami ve heyelanların meydana gelebileceği uyarısında bulunan Özener, "Ege ve Akdeniz'de tarih boyunca tsunamiler oldu, yine olacaktır. Tsunami konusunda 2012'de çalışmalar yaptık. 5,5 üzerindeki depremlerde uyarı veriyoruz. Hep 'Allah korusun' diyoruz ama Allah insana akıl da vermiş. Bize düşen bilimin ışığında siyaseti beslemektir." diye konuştu.

Erken uyarı sistemi ile Marmara'da 5 ile 7 saniye arasında bir zaman kazandıklarını belirten Özener, afete hazırlık eğitimi kapsamında 3 bin 893 eğitim gerçekleştirdiklerini ve 502 bin 682 kişinin katılımını sağladıklarını anlattı.

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Medyada depremle ilgili yapılan açıklamalara değinen Özener, "Popüler olmak isteyen hocalarımız, çok enteresan şeyler söylüyor, popülarite kaygısıyla konuşuyorlar. Biz programlara çıkmamayı tercih ediyoruz." şeklinde konuştu.

Özener, AFAD ile Kandilli Rasathanesi arasındaki verilerin farklı açıklanmasının nedenine ilişkin ise aynı istasyonlar kullanılsa da algoritma ölçümleri nedeniyle farklı sonuçların çıkabileceğini söyledi.

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OYNAT 00:21 İzmir'deki tsunami paniği kamerada: Abi bu böyle devam edecek mi? Ege Denizi'nde, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından tsunami meydana geldi. Cadde ve sokakların su altında kaldığı anları görüntüleyen bir vatandaşın yaşadığı korku dolu anlar kameralara yansıdı. Çevredeki esnafa korku içerisinde 'Abi bu böyle devam edecek mi?' diye soran vatandaşın, 'Çekiliyor kızım merak etme, bekle' cevabını aldığı görülüyor.



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