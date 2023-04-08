Vaadine ortağı da inanmadı

Yedili masanın ortak cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde yapılacak konutların depremzede vatandaşlara ücretsiz teslim edileceğini dile getirmişti. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz Habertürk'te katıldığı programda Kılıçdaroğlu'nun bu vadinin kendisine sorulması üzerine "Ekonomik yükü çok ağır olacağı için bunu zamana yaymak zorundayız. Bunun maliyetini Türkiye 1 yılda ödeyemez. Dış finansmanla uzun zamana yaymak zorundayız. Evlerin maliyetinin vatandaştan tamamen kısa sürede alınması zaten mümkün değil. Biz bunu uzun vadeye yayarak toplayacağız" ifadelerini kullandı.