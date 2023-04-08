Vaadine ortağı da inanmadı

Bilge Yılmaz.
6’lı Masa ve HDP’nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Deprem konutlarını bedava vereceğiz” vaadine ortakları da inanmakta güçlük çekiyor.
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, vaadi gerçekçi bulmadı. Kılıçdaroğlu’nun “İktidar olduğumuzda herkesin anahtarını teslim edeceğiz, 5 kuruş almayacağız” sözlerinin aksine Bilge Yılmaz, deprem bölgelerinde inşa edilen konutların ücretsiz olarak tesliminin bir yıl içinde gerçekleşmesinin mümkün olmayacağını ifade etti.
Habertürk’te konuşan Yılmaz, inşa edilen evlerin maliyetinin uzun vadeye yayarak toplanacağını belirtti. Deprem bölgelerinde inşa edilen konutların ekonomik yükünün hazineye ağır geleceğini söyleyen Yılmaz, “Ekonomik yükü çok ağır olacağı için bunu zamana yaymak zorundayız. Bunun maliyetini Türkiye 1 yılda ödeyemez. Dış finansmanla uzun zamana yaymak zorundayız. Evlerin maliyetinin vatandaştan tamamen kısa sürede alınması zaten mümkün değil. Biz bunu uzun vadeye yayarak toplayacağız” dedi.