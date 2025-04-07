Vahşi baba tutuklandı

Gaziantep’te 2 yaşındaki kızı Y.E.T.'ye şiddet uygulayan Y.E. tutuklandı. Şiddet kameraya yansırken, Y.E.T. ise koruma altına alındı. Olay, 4 Nisan’da Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Y.E., 2 yaşındaki kızı Y.E.T.'ye şiddet uyguladı. O anlar, evdeki başka bir kişi tarafından cep telefonu ile kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, Y.E.’nin Y.E.T.'ye defalarca tekme ve tokat attığı ve saçlarından tutarak yere fırlattığı yer aldı. Çocuk ağladığı sırada tekrar yanına çağıran Y.E., onu yere yatırıp yüzüne defalarca tokat atıp saçlarından havaya kaldırdığı görüldü. Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri adresini belirledikleri Y.E.’yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Y.E., tutuklanarak cezaevine konulurken, kızı Y.E.T. ise Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.