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TRABZON

Vaka sayılarının arttığı Trabzon'da dikkat çeken çağrı: Asıl tehlike evlerde ihbar edin!

Vaka sayılarının arttığı ilde dikkat çeken çağrı: Asıl tehlike evlerde ihbar edin!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vaka sayısında ciddi artış olan iller arasında Trabzon’un da olduğunu açıklaması üzerine gözlerin çevrildiği kentte görev yapan filyasyon ekipleri vaka sayılarındaki artışın bunun en büyük nedeninin aile üyeleri, akrabalar ve komşular arasında gün, ziyaret ve taziye gibi etkinlikler olduğunu belirletiyor. İl genelinde yaşanan vaka artışlarına ilişkin konuşan Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ''Evlerde, ziyaretler, taziyeler, kadınlar arasında olan günler bizim en çok korktuğumuz topluluk durumları'' derken vatandaşlara ise ihbarda bulunmaları yönünde çağrıda bulunuyor.

Haber Merkezi DHA
Trabzon'da 'evlerde gün' vakaları artırıyor.
Trabzon'da 'evlerde gün' vakaları artırıyor.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta sokaklarda herkesin birbirini uyardığını ancak toplanma merkezi halindeki evlerde kurallara uyulmadığını belirterek, "Evlerde, ziyaretler, taziyeler, kadınlar arasındaki günler en çok korktuğumuz topluluk durumları" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısında ciddi artış olan iller arasında Trabzon’un da olduğunu açıkladı. Bakan Koca, Trabzon’da vaka sayılarında yüzde 50 artış yaşandığını, yoğun bakım yatak doluluk oranının yüzde 75 olduğunu belirtti.

EVDE TOPLANMALAR VAKARI ARTTIRIYOR

Filyasyon çalışmaları sonucunda kentte yaşanan vaka sayılarındaki artışta en önemli etkenin evlerde oluşturulan toplanmaların ve aile arasında maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulmaması olduğu ifade edildi. Virüsün aile üyeleri, akrabalar ve komşular arasında gün, ziyaret ve taziye gibi etkinliklerle daha çok yayıldığı tespit edildi.

Trabzon’da vaka sayılarında yüzde 50 artış yaşanıyor.

‘ASIL TEHLİKE EVLERDE’

Bulaş riskinin evlerde aile üyeleri ve akrabalar arasında fazla olduğunu kaydeden Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, "Bakanlığın açıklamış olduğu rakamlardan sonra Trabzon’da son 2 gündür biraz iyileşme var. Ama biraz rahatlama oldu diye rehavete kapılmamak gerekiyor. Cadde ve sokaklar önemli tabi ki. Oralarda belli seviyelere kadar geldik. Ama böyle oldu diye sokaklarda kalabalıkları oluşturmamak gerekiyor.

Onun dışında evlerde, ziyaretler, taziyeler, kadınlar arasında olan günler bizim en çok korktuğumuz topluluk durumları.

Sokaklardan daha önemli olan aslında oralar. Sokaklarda herkes birbirini uyarıyor ama toplanma merkezi haline dönen evlerde kimse kimseyi uyarmıyor, ‘nasılsa biz bizeyiz’ diyerek kurallara uyulmuyor. Asıl tehlike evlerde. Evlere gelen ziyaretçiler ve eve gelip giden aile üyeleri de evde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalılar. Aile üyeleri arasında birbirlerine virüs taşıma bir şekilde gerçekleşiyor. Biz sağlık görevlileri gücümüzün üzerinde efor ortaya koyarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Yılmak yok, yorulmak yok ama halkın da duyarlı olduğunu, bu konularda yanımızda olduğunu ve kendilerini de koruduğunu duymak istiyoruz” diye konuştu.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta

‘HES UYGULAMASI ÜZERİNDEN İHBAR YAPILABİLİR’

Kurallara uyulması gerektiğini belirten Usta, HES uygulaması üzerinden ihbar yapılabildiğine vurgu yaparak, "Her gün bir kişiyi daha farkındalıkla hasta olmadan duyarlı hale dönüştürmemiz gerekiyor. Şu anda sosyal mesafeyi bozacak şekilde olan bütün tesisler kapalı. Sadece yaptırımlar yeterli değil, bir bütün olarak herkesin birbirini uyarıp doğru davranmaya yönlendirmesi gerekiyor. Bu anlamda bizim HES programımız var. Orada ihbar hattını arayıp şikâyette bulunulabildiği gibi kurallara uymayanların fotoğrafları da çekip yollanabiliyor. Bu şekilde de gerekli merciler harekete geçiyorlar" dedi.

Kısıtlamaya uymayıp maskesiz yakalandı basına saldırdı!
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KURALLARA UYUYORUZ

Recep Ali Albayrak, "Sokakta nasıl kurallara uyuyorsak evde de aynı şekilde kurallara uyuyoruz. Evde her aile üyesinin bir oturma yeri var. Herkes oralarda oturuyor. Evde herkes birbiri ile mesafeli. Ama evde maske takmıyoruz. Aslında evde de takılması gerekiyor ama insan evde bunalıyor. Biz bizeyiz nasılsa dikkatliyiz diyerek maske kullanmıyoruz” diye konuştu.

Trabzon’da vaka sayılarında yüzde 50 artış yaşanıyor.

‘SİRKELİ SU İLE TEMİZLENİYORUM’

Kurallara uymayanları kınayan Nermin Çolak, "Kurallara uyuyoruz. Zaten yaşlıyız. Dışarıda fazla kalmıyoruz. Doktora geldim sıramın gelmesini dışarıda bekliyoruz. Dışarıda hiçbir yere dokunmuyoruz, hiçbir şeye dokunmuyoruz. Şimdi eve gidip üstümü başımı çıkarıp balkonda havalandıracağım. Banyoya girip temizleneceğim. Sirkeli su ile ellerimizi, burnumu temizleyeceğim sonra oturacağım. Evde eşim ve ben varım. Maske evde takmıyoruz” dedi.

‘KOMŞULARIM BİRBİRLERİNE GİRİP ÇIKIYORLAR’

Mahbube Aşık, "Evime asla misafir almam. Evime kimse gelmesin diye kızım herkesi tembihledi. Ama bakıyorum komşularım birbirlerine girip çıkıyorlar, beraber oturuyorlar. Ben kesinlikle kimse ile görüşmüyorum. Evde de maske takmıyoruz ama kızım yurt dışında yaşıyor bana geldiği zaman biraz daha fazla dikkat ettiği için evde de maske ile oturuyor” şeklinde konuştu.

‘TEBRİK ZİYARETİNE GİDENLER KORONA OLDU'

Çok dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunan İmran Yoldaş ise, "Asla evime kimseyi kabul etmem. Kapıyı çalana da kapıyı açmıyorum. Karşımdaki komşularım sürekli çağırır beni ama onlara da gitmedim. Aslında evde de takılması gerekiyor maske ama kurallara uyan yok. Arkadaşım ev aldı yeni. Sonra birbirlerine tebrik için ziyarete gittiler. Şimdide hepsine virüs bulaştı. Hepsi hastanede yatıyor. Çok dikkatli olmak gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Uyuşturucu ile yakalanan zanlıdan 'Pes' dedirten sözler: Yasaklar ne için var, çiğnenmek için!
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok bölgesinde uygulama noktası oluşturdu.
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Osmangazi ilçesi Yakın Çevre Yolu Soğanlı mevkisinde uygulama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 34 JT 9432 plakalı otomobilin geri manevra yaparak uygulama noktasından kaçmaya çalıştığını fark etti.
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Bunun üzerine harekete geçen ekipler ters istikamette kaçan otomobili kovalamaca sonucu durdurdu. Otomobilde bulunan sürücü Baran K. ile S.A. ve T.A. ile ilgili Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, araçta yapılan aramada 150 gram esrar maddesi ele geçirildi.
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Araçta bulunan 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 9 bin 558 TL cezai işlem uygulandı. Bu arada otomobilde yapılan aramada 150 grum uyuşturucu madde ele geçirildi.
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Gözaltına alınan ve polis merkezine götürülen şüphelilenden T.A., sokağa çıkma kısıtlamasının hatırlatılması üzerine basın mensuplarına Yasaklar ne için var, çiğnenmek için dedi. Olay yerinde kendisini görüntüleyen basın mensubunun kamerasına da saldıran T.A. kendisine zarar vermeye çalıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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Uyuşturucu ile yakalanan zanlıdan 'Pes' dedirten sözler: Yasaklar ne için var, çiğnenmek için!
Bursa'da kısıtlama sebebiyle oluşturulan polis noktasında durdurulan araçtan 150 gram esrar maddesi çıkarken, 3 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheliler “uyuşturucu yok ekmek var” diye tepki gösterirken sokağa çıkma kısıtlamasının hatırlatılması üzerine "Yasaklar ne için var, çiğnenmek için" dedi.


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