Vakıf hastanelerine hastane şartı getiriliyor Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Saraç, dün TBMM tarafından önemli bir kanuni düzenleme yapıldığını belirterek, "Tıp eğitimi açısından çok önemli olan bu yasal düzenleme ile vakıf üniversitelerinin tıp fakültesi kurabilmeleri için kendisine ait hastanesi olma şartı getirilmiştir" dedi.

Haber Merkezi 17 Ekim 2020, 14:30 Son Güncelleme: 17 Ekim 2020, 14:50 DHA