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Milli sporcular üniversiteye burslu girebilecekler mi?

Milli sporcuya burslu üniversite

Üniversite tercihinde bulunacak milli sporcular Gençlik ve Spor Bakanlığının 52 vakıf üniversitesi ile vardığı mutabakat çerçevesinde bu yıl da bölüm fark etmeksizin ‘tam burslu’ okuyacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, “Sporcularımızın ‘okul mu, spor mu?’ tereddütlerini büyük ölçüde bertaraf etmiş olacağız” dedi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, YKS tercih sürecinde olan milli sporcuların ‘Yüzde Yüz Sporcu Bursu Mutabakatı’ çerçevesinde 52 vakıf üniversitesinde tam burslu okuyabileceklerini hatırlattı. Kasapoğlu, vakıf üniversiteleriyle yapılan mutabakatla birlikte Türk sporu için tarihi bir gelişme yaşandığını dile getirerek, “Milli sporcularımızın, vakıf üniversitelerinde ücretsiz olarak eğitim görmelerinin önünü açtık. Toplamda 52 vakıf üniversitesinde milli sporcularımız, ücretsiz olarak eğitim görme fırsatına kavuştu” dedi.

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“OKUL MU, SPOR MU” TEREDDÜDÜ BİTTİ

Kasapoğlu, “Ailelerin ve sporcuların, okul mu, yoksa spora devam mı konusundaki tereddütlerini de büyük ölçüde bertaraf etmiş olacağız. Gelecekte bu örnek gençlerimizi hem profesyonel hayatlarında hem de spor kariyerlerinde kazandıkları başarılarla çok daha önemli yerlerde göreceğiz” diye konuştu. “Elit sporcu yetiştirmek ve uluslararası müsabakalarda ülkemizi en güçlü şekilde temsil etmek için bundan sonra önümüze çıkabilecek her engeli de aynı kararlılıkla aşacağız” diyen Kasapoğlu, “Yüzde Yüz Sporcu Bursu Mutabakatı’, spor için atılan tarihi adımlardan biri olduğunu söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 52 vakıf üniversitesi arasında imzalanan mutabakat uyarınca faaliyet gösterdikleri spor alanlarında son 4 yıl içerisinde başarılı olduğu belgelendirilen milli sporcuların vakıf üniversitelerine 2020- YKS sonucuna göre yerleşmeleri halinde ilgili vakıf üniversitesi tarafından yüzde 100 öğretim ücreti indirimi yapılacak.

O ÜNİVERSİTELERDEN BAZILARI ŞÖYLE:

  • Gençlik ve Spor Bakanlığı ile mutabakat metni imzalayan 52 vakıf üniversitesi ise şöyle: “Ankara Medipol Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Biruni Üniversitesi,İbn Haldun Üniversitesi,İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul Okan Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Toros Üniversitesi,Türk Hava Kurumu Üniversitesi.

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