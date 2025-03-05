Vali Gül'den İmamoğlu'na 'basit' göndermeli 'Erdoğan' yanıtı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iddialarına İstanbul Valisi Davut Gül’den hızlı bir yanıt geldi. Gül, yaptığı açıklamada İmamoğlu’nun sözlerine "Cumhurbaşkanımızın böyle basit bir gündemi yok." cevabını verdi.
Siyasette tartışmalar devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde muhtarlarla düzenlenen iftar programına katıldı.
Talimat iddiasında bulundu
İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB tarafından yapılan açılışlara valilerin ve kaymakamların katılmaması yönünde talimat verdiğini iddia etti.
İmamoğlu, "Benim açılışıma vali, kaymakam gelemez. Niye? Cumhurbaşkanı öyle talimat verdi! Bu anlayışın bir an önce defolup gitmesi lazım." dedi.
Vali Davut Gül'den tepki
İstanbul Valisi Davut Gül, X hesabından yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun söz konusu iddiasını yalanladı.
"Cumhurbaşkanımızın böyle basit bir gündemi yok"
"Talihsiz bir açıklama olmuş." diyen Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle basit bir gündeminin olmadığını ifade etti.