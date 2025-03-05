Vali Gül'den İmamoğlu'na 'basit' göndermeli 'Erdoğan' yanıtı

Siyasette tartışmalar devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde muhtarlarla düzenlenen iftar programına katıldı.





Talimat iddiasında bulundu





İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB tarafından yapılan açılışlara valilerin ve kaymakamların katılmaması yönünde talimat verdiğini iddia etti.





İmamoğlu, "Benim açılışıma vali, kaymakam gelemez. Niye? Cumhurbaşkanı öyle talimat verdi! Bu anlayışın bir an önce defolup gitmesi lazım." dedi.





Vali Davut Gül'den tepki





İstanbul Valisi Davut Gül, X hesabından yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun söz konusu iddiasını yalanladı.





"Cumhurbaşkanımızın böyle basit bir gündemi yok"





"Talihsiz bir açıklama olmuş." diyen Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle basit bir gündeminin olmadığını ifade etti.





İstanbul Valisi Davut Gül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





Talihsiz bir açıklama olmuş.





Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle basit bir gündemi yok.





Büyükşehir Belediyesinin etkinliklerine katılmama sebebim, şehri ilgilendiren mahallî ve müşterek görevlerden çok genel siyaseti ilgilendiren konuların konuşulmasıdır.





Talihsiz bir açıklama olmuş.



Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle basit bir gündemi yok.



Büyükşehir Belediyesinin etkinliklerine katılmama sebebim, şehri ilgilendiren mahallî ve müşterek görevlerden çok genel siyaseti ilgilendiren konuların konuşulmasıdır. https://t.co/rFL4tjKdFz — Davut GÜL (@gul_davut) March 4, 2025







