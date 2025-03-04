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Ankara'da kardeşlik zirvesi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye'ye geliyor

Ankara'da kardeşlik zirvesi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye'ye geliyor

17:134/03/2025, Salı
G: 4/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan - İlham Aliyev (Foto: Arşiv)
Cumhurbaşkanı Erdoğan - İlham Aliyev (Foto: Arşiv)

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle yarın (5 Mart Çarşamba) Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Görüşmede, kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımların yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

"Kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımları ele alacaklar"

Altun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 5 Mart 2025 tarihinde Ankara'yı ziyaret edecektir.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımların yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.

Ziyaret vesilesiyle ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 25 Eylül 2023 tarihinde birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın açılış töreni canlı bağlantıyla gerçekleştirilecektir."



#Azerbaycan
#İlham Aliyev
#Recep Tayyip Erdoğan
#Ankara

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