Ankara'da kardeşlik zirvesi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye'ye geliyor

"Kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımları ele alacaklar"

"Kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımları ele alacaklar"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımların yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.