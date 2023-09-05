Vali Sezer talimat verdi: Edirne sınırları içerisinde başıboş köpek istemiyorum

"Ben de başıboş köpek istemiyorum. Ona göre bir tedbir geliştireceğiz. Edirne sınırları içerisinde başıboş köpek istemiyorum. Tüm belediyelerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz çalışma yapacaklar. Sahipli hayvanları bırakıp gitmek yok öyle. ‘Yazın 2 ay boyunca benim evimi korusun sonra ben bırakayım, ne yapıyorsa yapsın’ Böyle bir şey istemiyorum. Zenginlerin fantezileriyle uğraşacak halimiz yok bizim. Onlar da bir can. Burada böyle bırakıp gidiyorlar. Açık alanda her şey tehlikelidir. Aç kalıyor hayvan. Emniyet ve jandarma teker teker köpeklerin sahiplerini tespit edecek ve tebligat yapacak. Terk eden aileleri de valilik sitesinde yayınlayalım, rezil olsunlar”