Vali Sezer talimat verdi: Edirne sınırları içerisinde başıboş köpek istemiyorum

Edirne Valisi Yunus Sezer başıboş köpeklerle ilgili çalışma yapacaklarını belirtti.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ilçesinde çeşitli ziyaret bulunarak, köy ve mahalle muhtarlarının katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı.
Toplantıda söz alan Keşan Muhtarlar Derneği Başkanı ve Gökçetepe Köyü Muhtarı Abdullah Kemik, yazlıkçıların sahil köylerinden memleketlerine dönmesiyle birlikte köpek sayısında artış olduğunu söyledi.
Vali Sezer, sahil köylerinde sahipsiz köpeklerin toplanarak kısırlaştırılması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini kaydetti. Sezer, yazlık bölgelerde sahipli köpeklerini sokağa bırakan vatandaşların uyarılması ve gerektiği durumlarda idari ceza uygulanması talimatını verdi.