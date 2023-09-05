|
Gündem

Vali Sezer talimat verdi: Edirne sınırları içerisinde başıboş köpek istemiyorum

Edirne Valisi Yunus Sezer, “Edirne sınırları içerisinde başıboş köpek istemediğini belirterek, "Tüm belediyelerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz çalışma yapacaklar. Sahipli hayvanları bırakıp gitmek yok öyle. Terk eden aileleri de valilik sitesinde yayınlayalım, rezil olsunlar” dedi.

17:47 . 5/09/2023 Salı
DHA
Edirne Valisi Yunus Sezer başıboş köpeklerle ilgili çalışma yapacaklarını belirtti.

Edirne Valisi Yunus Sezer başıboş köpeklerle ilgili çalışma yapacaklarını belirtti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ilçesinde çeşitli ziyaret bulunarak, köy ve mahalle muhtarlarının katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantıda söz alan Keşan Muhtarlar Derneği Başkanı ve Gökçetepe Köyü Muhtarı Abdullah Kemik, yazlıkçıların sahil köylerinden memleketlerine dönmesiyle birlikte köpek sayısında artış olduğunu söyledi.


Vali Sezer, sahil köylerinde sahipsiz köpeklerin toplanarak kısırlaştırılması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini kaydetti. Sezer, yazlık bölgelerde sahipli köpeklerini sokağa bırakan vatandaşların uyarılması ve gerektiği durumlarda idari ceza uygulanması talimatını verdi.


'Edirne sınırları içerisinde başıboş köpek istemiyorum'

Sezer,
"Ben de başıboş köpek istemiyorum. Ona göre bir tedbir geliştireceğiz. Edirne sınırları içerisinde başıboş köpek istemiyorum. Tüm belediyelerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz çalışma yapacaklar. Sahipli hayvanları bırakıp gitmek yok öyle. ‘Yazın 2 ay boyunca benim evimi korusun sonra ben bırakayım, ne yapıyorsa yapsın’ Böyle bir şey istemiyorum. Zenginlerin fantezileriyle uğraşacak halimiz yok bizim. Onlar da bir can. Burada böyle bırakıp gidiyorlar. Açık alanda her şey tehlikelidir. Aç kalıyor hayvan. Emniyet ve jandarma teker teker köpeklerin sahiplerini tespit edecek ve tebligat yapacak. Terk eden aileleri de valilik sitesinde yayınlayalım, rezil olsunlar”
dedi.



#Edirne
#Yunus Sezer
#Köpek
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi kadrosunu açıkladı