Başıboş köpeklere dengeli çözüm

Belediyelerin baş etmekte yetersiz kaldığı ‘sokak köpekleri’ sorununa hükümet neşter vuracak. AK Parti kurmayları, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile mevzuat değişikliği için fizibilite çalışmaları yapıyor. Avrupa örneklerinin incelendiği çalışmayla 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişikliğe gidilerek, evcil hayvan mahiyetindeki kedi ve köpeklerin sokakta sahipsiz olarak bulunmalarının önüne geçilecek. Çalışmanın tamamlanmasından sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacağı bildirildi.Tarım ve Orman Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı mevzuat değişikliği için fizibilite çalışmaları yapıyor. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişikliğe gidilerek, evcil hayvan mahiyetindeki kedi ve köpeklerin sokakta sahipsiz olarak bulunmalarının önüne geçilecek.

ÖRNEKLER İNCELENİYOR

Düzenleme, başıboş sokak hayvanlarının neden olduğu ve ölümle dahi sonuçlanan olayların da önüne geçilecek. Bu kapsamda Avrupa örneklerini inceleyen bakanlık yetkilileri söz konusu yasanın ilgili maddelerinde değişikliğe gidilmesi üzerinde duruyor. Mevzuatta geniş çaplı düzenleme gerektiğini ifade eden parti kaynakları “Hemen hemen hepsinin değişmesi gerekiyor. Vatandaştan bu konuyu çözme yönünde büyük bir talep var” ifadesini kullandı.

KÜRESEL MAMA ÜRETİCİLERİ RAHATSIZ

Türkiye’de de benzeri uygulamaların hayata geçirilmesi yönünde çalışmaların dönem dönem gündeme getirildiğini belirten kaynaklar, sözde hayvan hakları savunucularının düzenlemelere karşı çıktığını söyledi. Havyan haklarını savunan bazı sözde STK’ların küresel hayvan maması üreticisi firmalarının kuklası olarak çalıştıklarını ifade eden parti kaynakları, “Türkiye’de mama lobisinin pazar büyüklüğü 1 milyar dolara koşuyor” dedi.

AVRUPA’DA KURALLAR KATI

İncelenen ülkeler arasında Hollanda, Fransa, Almanya gibi ülkeler de yer alıyor. Almanya, Fransa ve Hollanda’da sokakta başıboş gezen hayvanların toplanmasından ve bakımından yerel yönetimler sorumlu. Buralarda evcil hayvan beslenmenin, ihlal durumunda hapis cezası öngören katı kuralları bulunuyor. Evde hayvan besleyenler vergi vermek, belli türler için eğitim almak zorunda. Hollanda, sokak hayvanları ve sahipsiz köpeklerin sayısını azaltmada dünyada öne çıkan ülkelerden biri.







