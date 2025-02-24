Valilikler peş peşe açıklıyor: Birçok il ve ilçede pazartesi günü eğitime ara verildi

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava yurdun birçok noktasında kar yağışı olarak kendisini gösteriyor.

Günlük hayatı ve ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı, eğitim-öğretimi de vurdu.

Yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 21 ilde ve bazı ilçelerde 24 Şubat Pazartesi günü eğitim-öğretime ara verildi.

Kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime ara verilen iller şöyle:

Tokat

Tokat genelinde buzlanma ve don beklentisi nedeniyle 24 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi.

Ardahan

Ardahan'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime pazartesi günü ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Çıldır, Hanak, Damal ile Posof ilçelerinde yarın eğitim öğretim yapılamayacak.

İl merkezi ile Göle ilçesinde ise taşımalı ve köy okullarında eğitime bugün ara verildi.

Sakarya

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Samsun

Samsun Valisi Orhan Tavlı, etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Vali Tavlı ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş ya da anaokuluna devam eden annelerin de 1 gün idari izinli sayılacaklarını kaydetti.

Kastamonu

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. İl genelinde okulların tatil edildiği ilçe sayısı 12'ye yükseldi.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle Merkez, Pınarbaşı, Abana, Araç, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, Doğanyurt, İhsangazi, İnebolu ve Küre ilçelerinde tüm kademelerdeki yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmişti. Ağlı ilçesinde de alınan kararla eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Böylece il genelinde eğitime ara verilen ilçe sayısı 12'ye yükseldi. Öte yandan, ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.

Trabzon

Trabzon'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 24 Şubat Pazartesi günü ara verildi.

Trabzon Valiliğinde yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 24 Şubat'ta tüm eğitim kurumunda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamilelerin idari izinlerinin sayılacağı kaydedildi.

Amasya

Amasya’da etkili olan kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklıklarının düşük seviyelerde seyretmesi ve buzlanma riski nedeniyle Amasya Valiliği, taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Valiliğin yaptığı açıklamada, “Hava sıcaklıklarının düşük seviyelerde seyretmesi ve buzlanma riski nedeniyle; ilimiz genelinde taşımalı eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilerimiz için 24 Şubat Pazartesi Günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Taşımalı eğitim sisteminden yararlanmayan tüm öğrencilerimiz için eğitim faaliyetlerine devam edilecektir” denildi.

Çankırı

Çankırı’nın Bayramören ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 24 Şubat Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak ilçedeki tüm kademelerde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ile çocuğu anasınıfına devam eden annelerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. ​​​​​​

Artvin

Artvin'de etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle ulaşımda olumsuzluklar yaşanabileceği öngörülerek, "Tedbir amacıyla öğrencilerimizin vatandaşlarımızın güvenliği için il genelindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul, lise, halk eğitim kursları, gündüz eğitim veren Kur’an kursları, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar) 24 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunanlar ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personelin aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

Vali Turan Ergün de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sevgili öğrenciler, kışın güzelliği ilimize beyaza bürürken sizlerin güvenliği için tatili bir gün daha uzatma kararı aldık. Kartopu oynamak serbest, kitap okumak şart. Sağlıklı ve mutlu bir gün geçirmenizi diliyorum."

Gümüşhane

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 24 Şubat Pazartesi günü ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği vurgulandı.

Açıklamada, etkisini devam ettiren kar yağışı dolasıyla can ve mal güvenliğine yönelik tedbir alındığı belirtilerek, ilçede tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

Karabük

Karabük'ün Eflani ilçesinde tüm eğitim kurumlarında, il merkezi ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde süren kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle, Eflani ilçesinin tamamında, il merkezi ve diğer ilçelerde ise sadece taşımalı eğitim öğretime ara verileceği kaydedildi.

Bingöl

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Etkisini sürdüren yoğun tipi nedeniyle kaymakamlıktan yapılan açıklamada eğitime pazartesi günü ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, “İlçemiz genelinde devam eden yoğun tipi nedeniyle merkez ve köy okullarının tamamında 24.02.2025 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Siirt

Siirt genelinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı, aşırı soğuk ve yollarda buzlanma tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.

Kızılkaya, yoğun kar yağışının yanı sıra aşırı soğuk ve buzlanma sebebiyle il genelinde taşımalı eğitim ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime ara verilmesi kararını aldıklarını belirtti.

Vali Kızılkaya, "Vatandaşlarımızın, sürücülerimizin hava koşullarına uygun olarak trafiğe çıkmalarını ve her türlü ihtiyaç halinde 7/24 bizlere 112 Acil Çağrı Merkezi yoluyla ulaşabileceklerini hatırlatmak isterim." ifadelerini kullandı.

Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit, Başiskele, Kartepe ve Karamürsel ilçelerinde 24 Şubat Pazartesi günü taşımalı eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Çankırı

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Rize

Rize'de yoğun kar yağışı nedeniyle 162 köy yolu ulaşıma kapanırken, 24 Şubat Pazartesi günü eğitim-öğretime ara verildi.

Ordu

Ordu'da yoğun kar nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle; İl genelindeki tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 24 Şubat Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlilerimiz ile 0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan anneler de (karla mücadele tedbirleri kapsamında yürütülen güvenlik, sağlık, karla mücadele birimleri dışındaki kurumlarda çalışanlar) aynı gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Giresun

Giresun'da günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 24 Şubat Pazartesi günü ara verildi.

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ile muhtemel don ve buzlanma nedeniyle anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul ve liseler, halk eğitim kursları, Kur'an kursları, gündüz bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslarda yarın 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Sinop

Sinop'ta, kar nedeniyle il genelinde bugün için eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentteki olumsuz hava koşullarının devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada bu kapsamda önleyici tedbir olarak il genelindeki tüm okullarda 24 Şubat Pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verildiği ifade edildi.

Zonguldak

Zonguldak'ta eğitime 24 Şubat Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle meteorolojik tahminler doğrultusunda vatandaşların güvenliği için bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda 24 Şubat Pazartesi günü kentteki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri, il düzeyinde planlamış her türlü hizmet içi eğitim ve e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan tüm e-sınav faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Bartın

Bartın'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 24 Şubat Pazartesi günü il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Bartın Üniversitesi de kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle, il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiğinin duyurulmasının ardından açıklama yaptı.

Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İlimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretim faaliyetlerine 24 Şubat Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliğinden 'kuvvetli buzlanma' uyarısı

İstanbul Valiliği, kentte bu gece ve yarın sabah saatlerinde sıcaklığın eksi 3 ila eksi 6 derece dolaylarında seyretmesinin beklendiğini duyurarak, kuvvetli buzlanma ve don olayının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, bugün kent genelinde aralıklarla bölgesel olarak etkili olan kar yağışlarının, gece saatlerinden itibaren şiddetini azaltarak devam etmesi, yarın sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul'u terk etmesinin beklendiği belirtildi.

Yarın havanın parçalı bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, "Bu gece ve yarın sabah saatlerinde sıcaklığın eksi 3 ila eksi 6 derece dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.











