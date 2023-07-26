Van AFAD İl Müdürünün acı günü: Üç yaşındaki kızı pencereden düşüp hayatını kaybetti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), asrın felaketinde ev, iş yeri, ahır ve samanlık olmak üzere hasar gören yapılar için yerinde dönüşüm imkanı ve verilecek inşaat kredisinden yararlanabilmesi amacıyla başvurusu zorunlu olan hak sahipliği müracaatında son 3 güne girildi.