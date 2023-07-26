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Van AFAD İl Müdürünün acı günü: Üç yaşındaki kızı pencereden düşüp hayatını kaybetti

Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Ulutaş’ın 3 yaşındaki kızı Almira Ulutaş, pencereden düşerek hayatını kaybetti.

12:31 . 26/07/2023 Çarşamba
DHA
Van

Van

Olay, Van- Erciş kara yolu üzerindeki AFAD İl Müdürlüğü lojmanlarında meydana geldi. AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş'ın kızı Almira Ulutaş, 4’üncü kattaki evlerinin penceresinden dışarıyı seyrederken dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ulutaş, ambulansla kaldırıldığı Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Almira Ulutaş’ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Ankara’ya götürüldü.






#AFAD
#Van
#İl müdürlüğü
#Mehmet Ulutaş
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