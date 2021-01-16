Gündem Dört il için çığ uyarısı yapıldı
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Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için çığ uyarısı

Dört il için çığ uyarısı yapıldı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmede Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için çığ uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu olması ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yer yer buzlanma ve don olayının beklendiği bölgede, ulaşımda aksamalar olabileceğinden dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ancak mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin edilen bölgede, rüzgarın genellikle güney ve güneybatıdan saatte 30 kilometre kuvvetinde eseceği öngörülüyor.

Havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı Van Gölü'nde ise rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan esecek, görüş mesafesi iyi olacak.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıkların Van ve Hakkari'de 4, Muş'ta 1, Bitlis'te 0 derece olması bekleniyor.

Mevcut kar katmanının üzerine beklenen kuvvetli yağışların gelmesi ve beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle, eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji İstanbul için saat verip uyardı: Yoğun kar bekleniyor!
GÜNDEM
Meteoroloji İstanbul için saat verip uyardı: Yoğun kar bekleniyor!

Kardan kanepe, buzdolabı ve çamaşır makinesi yaptılar
FOTOĞRAF 12
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Yüksekova ilçesinde 2 günden buyana belli aralıklarla yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı vatandaşlar bunu fırsata çevirdi. Güngör Mahallesinde mobilya işiyle uğraşan Nedim Salar ve arkadaşları, iş yerlerinin önünde biriken karlarla kendi meslekleri olan mobilya ve elektronik eşyalarına dönüştürdüler.
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Karla yapılan kanepeye yastıklar bırakılırken, buzdolabına kul, süsleme ve çamaşır makinesine ise cam taktılar. Kanepeye orta sehpada bırakılarak üzerinde çay içtiler.
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Biriken karlarla birebir yapılan mobilya ve elektronik eşyalar, yoldan geçen vatandaşlarında ilgisini de çekiyor. Vatandaşlar karla yapılan kanepede oturarak hatıra resmini çekmeyi de ihmal etmediler.
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İşlerini kara döktüğünü söyleyen Esnaf Nedim Salar, Malum dün yoğun bir kar yağışı oldu ve ardından iş yerimizin önünde çatıdan inen karla beraber dağ şeklinde karlar birikti. Bizde iş yerimizi nasıl temizleyeceğimizi bilmiyorduk. Önce kardan adam yapacaktık sonra düşündük biz mobilyacı olduğumuz için daha farklı bir fikir ürettik. Ve işi yerimizin önünde kanepe, buzdolabı ve çamaşır makinesi yaptık.
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Biz yapmasına başlayarak zaten yoldan geçen vatandaşlarında ilgisini baya çekti. Yoldan geçen herkes bu yapılan malzemeleri çok sevdi. Bazı vatandaşlarda kanepeye oturarak resim çekmeyi de ihmal etmediler. Bizde biriken karları mesleğimize dökmesini güzel gördük ve baya beğenide aldık’’ dedi.
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Karla yapılan eserleri yoldan geçerken ilgisini çeken Servet Akkurt ise İlçe merkezimizde baya yoğun bir kar yağışı oldu.
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Bu kar yağışıyla beraber esnafımız ve vatandaşlarımız yoğun kar mesaisine girdi. Yapılan kar çalışmalarından böyle güzel eserler çıktı. Bende yoldan geçiyordum ve baktım yolun kenarında karla yapılmış kanepe gördüm hemen yaklaştım ve resim çektim. Hakikaten güzel yapmış tüm arkadaşların ellerine sağlık’’ ifadelerini kullandı.
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Kardan kanepe, buzdolabı ve çamaşır makinesi yaptılar
Ülke genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışları ilginç görüntüleri de ortaya çıkardı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki gündür aralıksız yağan kar sonrası kimi vatandaşlar biriken karlardan kardan adam yerine kanepe, buzdolabı ve çamaşır makinesi yaptı.


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