Van Gölü bir alçalıp bir yükseliyor

Van Gölü’ndeki ortalama su seviyesi iklim değişikliği ve kuraklık sebebiyle 4 metre azaldı. Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Van Gölü için özel bir araştırma komisyonu kurdu. TÜBİTAK’la birlikte çalışan komisyonun verileri Meclis’le paylaşıldı. Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Kerem Yengidemir, komisyonun son 50 yılın verilerini incelediğini belirterek “Ortalama yedi yılda bir Van Gölü seviyesinin düşüp tekrar normale döndüğünü tespit ettik. Şu anda kotta, seviyede 4 metreye varan bir düşüş var. Buna karşı almamız gerek önlemleri ilettik” ifadelerini kullandı.