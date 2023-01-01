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Van Gölü havzasında ürküten kuraklık: Uzman isim 'Çiftçileri zorlu bir süreç bekliyor' diyerek uyardı

Van Gölü havzasında etkili olan kuraklığın ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Landsat uydusu görüntülerine yansıdı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Havza önümüzdeki günlerde kar yağışı almaz ise yaz aylarında ürünlerini yetiştirmek isteyen çiftçilerimiz ve üremek için akarsulara göç eden inci kefalini çok zorlu bir süreç bekliyor." dedi.

19:11 . 23/01/2023 Pazartesi
AA
Van Gölü havzasındaki kuraklığın boyutu uydu görüntülerine yansıdı.

Van Gölü havzasındaki kuraklığın boyutu uydu görüntülerine yansıdı.

Van Gölü Havzası ve çevresini gösteren son 4 yılın ocak ayına ait görüntüleri inceleyen Akkuş, bu yıl havzanın neredeyse hiç kar almadığını söyledi.

Van ve çevresinin son yılların en kurak kışını yaşadığını, karın halen istenilen düzeyde olmadığını vurgulayan Akkuş, kentte sadece yüksek kesimde kar örtüsünün olduğunu aktardı.

Dağlarda da kar örtüsünün olmadığını dile getiren Akkuş, şöyle konuştu:

  • "Van Gölü Havzası kapalı bir havza. Havzanın yaz aylarında ihtiyaç duyduğu suyun ana kaynağını kışın düşen kar karşılıyor. Kışın karın az olduğu dönemlerde havzada kuraklık yaşanıyor. Van Gölü ve çevresini gösteren Landsat uydu görüntülerine baktığımızda son 3 yılda bölge tamamen kar örtüsüyle kaplı ama bu yıl ocak ayında ise kar örtüsü neredeyse hiç yok. Van Gölü havzası önümüzdeki günlerde kar yağışı almaz ise yaz aylarında ürünlerini yetiştirmek isteyen çiftçilerimiz ve üremek için akarsulara göç eden inci kefalini çok zorlu bir süreç bekliyor."


"SU KAYNAKLARIMIZI EFEKTİF KULLANMAMIZ GEREKİYOR"

Havzadaki her damla suyun çok önemli olduğunu anlatan Akkuş, "Su kaynaklarımızı efektif kullanmamız gerekiyor. Üreticilerimizin salma ve vahşi sulama gibi yöntemlerden vazgeçmesi gerekiyor. Kaynakların verimli değerlendirilmesi ve barajlarda suyun biriktirilmesi önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

İşte kuraklığın yıldan yıla artışının yansıdığı uydu görüntüleri:


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuraklık var çare baraj
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuraklık var çare baraj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'nın Gökdere Meydanı'nda Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, ''Maşallah, bu ihtişam Bursa'nın nereden nereye geldiğini gösteriyor. Bursa, yeniden 2023'e şahlandırmaya hazır mı? Size inanıyorum, size güveniyorum. Törenden sonra gençlerimizle görkemli bir buluşma gerçekleştireceğiz'' açıklamasında bulundu. 'Emniyetten rakamları alayım dedim. Verilen rakam şu 120 bini bugün aştık' diyen Erdoğan, ''Maşallah Rabbim bu coşkunuzu daim kılsın. Malum Kuraklık var, soruyorlar çare ne? Çare bizim yaptığımız gibi baraj. Barajlar olmazsa bu kuraklıkla mücadele edemeyiz. 128 tesisin resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz'' ifadelerini kullandı.


#Mustafa Akkuş
#van
#Vangölü havzası
1 saat önce
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Van Gölü havzasında ürküten kuraklık: Uzman isim 'Çiftçileri zorlu bir süreç bekliyor' diyerek uyardı
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