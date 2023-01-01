Van Gölü havzasında ürküten kuraklık: Uzman isim 'Çiftçileri zorlu bir süreç bekliyor' diyerek uyardı

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Van Gölü havzasındaki kuraklığın boyutu uydu görüntülerine yansıdı.
Van Gölü Havzası ve çevresini gösteren son 4 yılın ocak ayına ait görüntüleri inceleyen Akkuş, bu yıl havzanın neredeyse hiç kar almadığını söyledi.
Van ve çevresinin son yılların en kurak kışını yaşadığını, karın halen istenilen düzeyde olmadığını vurgulayan Akkuş, kentte sadece yüksek kesimde kar örtüsünün olduğunu aktardı.
Dağlarda da kar örtüsünün olmadığını dile getiren Akkuş, şöyle konuştu:
Havzadaki her damla suyun çok önemli olduğunu anlatan Akkuş, "Su kaynaklarımızı efektif kullanmamız gerekiyor. Üreticilerimizin salma ve vahşi sulama gibi yöntemlerden vazgeçmesi gerekiyor. Kaynakların verimli değerlendirilmesi ve barajlarda suyun biriktirilmesi önem taşıyor." ifadelerini kullandı.
İşte kuraklığın yıldan yıla artışının yansıdığı uydu görüntüleri: