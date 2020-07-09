Van Gölü’nde 107 metre derinlikte olduğu tespit edilen teknedeki cesetler Row cihazıyla çıkarılacak

Van Gölü'nde 107 metrede olduğu tespit edilen batık teknedeki cesetler Row cihazı ile çıkartılacak.

Van'da Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü’ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan teknede yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş’ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı.

DHA Van Gölü'nde yeri tespit edilen tekneden ilk görüntü.

GÜNDEM Van Gölü'nde batan teknenin yeri tespit edildi

107 METRE DERİNLİKTEKİ CESETLER ROW CİHAZIYLA ÇIKARTILACAK

Çalışmalara, Jandarma ve AFAD ekipleriyle UMKE'nin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen 'birinci sınıf dalgıç', özel ihtisaslı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi de katıldı. Gölde şu ana kadar yabancı uyruklu 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Dün yapılan çalışmalarla da Çarpanak Adası'na 1 kilometre mesafede gölün 107 metre derinliğinde, batan teknenin yeri tespit edildi.

DHA Van Gölü'nde arama kurtarmaya katılan ekipler...

Teknedeki cesetlerin çıkarılması için bugün Van Valiliği'nde değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, cesetlerin Row cihazıyla çıkarılmasına karar verildi.

Batan teknenin çıkarılmasıyla ilgili yapılacak çalışmalara ilişkin de daha sonra değerlendirme toplantısı yapılacağı bildirildi.

DHA

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GÜNDEM Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedi bulundu: Ceset sayısı 13'e yükseldi