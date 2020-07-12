Van'da batan teknede hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi

Van Gölü'nde batan ve 5 gün önce yeri tespit edilen teknede row cihazıyla yapılan çalışmalarda 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 23'e yükseldi.

Olay

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuş ve 5 kişi tutuklanmıştı.

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GÜNDEM Van Gölü’nde 107 metre derinlikte olduğu tespit edilen teknedeki cesetler Row cihazıyla çıkarılacak

GÜNDEM Van Gölü'nde batan teknenin yeri tespit edildi