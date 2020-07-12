Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Vanda batan teknede hayatını kaybedenlerin sayısı 23e yükseldi
VAN

Van Gölü'nde batan tekne ile ilgili son dakika gelişmesi: Hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

Van'da batan teknede hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi

Van Gölü'nde batan ve 5 gün önce yeri tespit edilen teknede row cihazıyla yapılan çalışmalarda 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 23'e yükseldi.

Haber Merkezi DHA
Van Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişinin daha cesedi bulundu.
Van Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişinin daha cesedi bulundu.

Van Gölü'nde batan ve 5 gün önce yeri tespit edilen teknede row cihazıyla yapılan çalışmalarda 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 23'e yükseldi.

Olay

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuş ve 5 kişi tutuklanmıştı.

Van'da ceset sayısı artınca, morg doldu: Yakınları gelmezse cenazeler kimsesizler mezarlığına defnedilecek
GÜNDEM
Van'da ceset sayısı artınca, morg doldu: Yakınları gelmezse cenazeler kimsesizler mezarlığına defnedilecek

Van Gölü’nde 107 metre derinlikte olduğu tespit edilen teknedeki cesetler Row cihazıyla çıkarılacak
GÜNDEM
Van Gölü’nde 107 metre derinlikte olduğu tespit edilen teknedeki cesetler Row cihazıyla çıkarılacak

Van Gölü'nde batan teknenin yeri tespit edildi
GÜNDEM
Van Gölü'nde batan teknenin yeri tespit edildi

Van Gölü'nde batan tekneden ilk görüntü
OYNAT 00:00
Van Gölü'nde batan tekneden ilk görüntü
Van Gölü'nde batan teknenin ilk görüntüsü paylaşıldı. Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte bulunan ve içerisinde 55-60 göçmen bulunduğu tahmin edilen teknenin su altı görüntüleme cihazına yansıyan ilk görüntüleri paylaşıldı.

Van Gölü'nde göçmenleri taşıyan tekne battı
OYNAT
Van Gölü'nde göçmenleri taşıyan tekne battı
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Van Gölü'nde batması sonucu 7 kişi öldü, 64 kişi kurtarıldı


Abone Ol Google News
Evrensel kültürel mirası korunacak

Evrensel kültürel mirası korunacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Ayasofya' değerlendirmesi.
Derin üzüntü duyuyormuş

Derin üzüntü duyuyormuş

Papa'dan, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle ilgili ilk açıklama.
İlk Cumayı sizin kıldırmanızı istiyoruz

İlk Cuma'yı sizin kıldırmanızı istiyoruz

​Erdoğan, Bediüzzaman'ın talebesi ile Ayasofya sevincini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya ve Akdeniz açıklaması.

Kural sonrasında en çok onlar değerlendi.

​Cerrahpaşa'daki koronavirüs hastaları ilgili önemli çalışma.

Çin-Hindistan Savaşı'nda cephe hattı dijitale kaydı.

​Darbeci Sisi'nin kuklası haline dönüşen kurum yine tepki çekti.

​Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu.

Beş yılın sonunda ​PKK'dan kaçıp teslim oldu.

​Sürücü çarptığı yaya ölünce önce kaçtı, sonra teslim oldu.

Ayasofya'da 24 saat Kur'an sesi yükselecek.

Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım.

Lavanta üretiminin yüzde 90'u bu köyden.

Juventus, bir puanı Ronaldo'nun golleriyle kurtardı.

​Millet istedi Ayasofya'yı açtık.
Unutmayacağız!

Unutmayacağız!

​Srebrenitsa soykırımının 25. yıldönümü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.