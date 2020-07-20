Van Gölü'nde batan tekne olayında son durum: Ölü sayısı 60'a yükseldi Van Gölü'nden kötü haberler gelmeye devam ediyor Van Gölü’nde kaçak göçmenleri taşırken batan ve Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte tespit edilen tekneden bir cesedin daha çıkarılmasıyla hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 60’a yükseldi.

Haber Merkezi 20 Temmuz 2020, 12:38 Son Güncelleme: 20 Temmuz 2020, 13:25 DHA