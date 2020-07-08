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Van Gölü'nde batan teknenin yeri tespit edildi

Van Gölü'nde göçmenlerin içinde olduğu batık teknenin yeri tespit edildi. Tekne ve cenazelerin çıkartılması için gerekli çalışmalar başlatıldı. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada "Van Gölü'nde batan teknenin yeri tespit edilmiştir. Tekne ve cenazelerin çıkartılması için gerekli çalışmalara başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi AA
Van Gölü'nde kaybolan teknenin yeri tespit edildi.
Van Gölü'nde kaybolan teknenin yeri tespit edildi.

Van Gölü'nde 11 gün önce taşıdığı yaklaşık 60 kaçak göçmenle birlikte battığı belirtilen teknenin yeri tespit edildi. 106,5 metre derinlikte olduğu saptanan tekne ve cenazelerin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

AA
Van Gölü'nde batan tekne arama çalışmaları sırasında yeri tespit edildi.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü’ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan teknede yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş’ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. Şu ana kadar yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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106,5 METRE DERİNLİKTE BULUNUYOR

  • Bugün yapılan arama çalışmalarında ise batan teknenin yeri tespit edildi. Van Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, tekne ve cenazelerin çıkartılması için gerekli çalışmalara başlandığı belirtildi. Teknenin Çarpanak Adası açıklarında, 106,5 metre derinlikte olduğu ifade edildi.

DHA
Van Gölü'nde batan teknenin yeri 11 gün sonra tespit edildi.

Van Gölü'nde 11 gündür havadan, karadan, göl yüzeyinden ve su altından sürdürülen arama tarama çalışmalarını Jandarma Asayiş Bot timlerinin Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen 6 kişilik Sualtı Arama timi katılırken, Deniz Kuvvetleri'nden gelen ekip de 'Yatay Sonar' ve 'ROW' cihazlarıyla geminin yerini tespit etmek için çalışma yürütüyordu.

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TEKNE VE CENAZELER ÇIKARTILACAK

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde Van Gölü’nde batan ve içerisinde göçmenlerin de bulunduğu teknenin yerinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “Tekne ve cenazelerin çıkartılması için gerekli çalışmalara başlanılmıştır” denildi.

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