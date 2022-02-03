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Van Gölü'nde dip çamuru temizliği yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Van Gölü'nün zemininden yaklaşık 70 bin metreküp balçık ve dip çamuru çıkarıldı.

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Haber Merkezi AA
Van Gölünde dip çamuru temizliği yapıldı
Van Gölü'nde dip çamuru temizliği yapıldı.

Van Gölü'nün Tuşba sahilinde yürütülen balçık ve dip çamuru temizleme çalışmalarını inceleyen Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin hayata geçirilmesiyle gölde dip çamuru temizliğine başladıklarını söyledi.

Çalışmaların hızlandırılması için yeni iş makineleri aldıklarını anlatan Bilmez, "Van Gölü'nde şimdiye kadar yaklaşık 70 bin metreküp dip çamuru temizledik. Hem bölgedeki kötü koku azaldı hem de temizlik yapılan yerlerde doğa çok hızlı bir şekilde kendini yeniledi. Eskiden bu sahile kirlilikten dolayı hiç yanaşmayan ördekler gelmeye başladı." dedi.

AA

Bilmez, çalışmaları Tuşba sahilinde yoğunlaştırdıklarını belirterek, şöyle devam etti:

AA

"Dört ekskavatör ve 20 kamyonla yaz, kış demeden sürekli temizlik yapmaya çalışıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca da 5 milyon lira bağış desteğinde bulunuldu. İnşallah Van halkını gölle buluşturacağız. Gençlerimiz zamanlarının çoğunu bu sahillerde geçirecek. Bundan sonra daha hızlı ilerleyeceğiz. 2.5 milyon metreküp dip çamuru temizlemeyi hedefliyoruz. En sıkıntılı bölge Tuşba sahili. Çalışmaları şimdilik burada yoğunlaştırdık."

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