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Gündem Van Gölünde kaybolan tekneyi arama çalışmaları yeniden başladı 6 kişilik SAK timi de destek veriyor
VAN

Van haberleri: Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmaları yeniden başladı!

Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmaları yeniden başladı: 6 kişilik SAK timi de destek veriyor

Van'da 27 Haziran'da göle açılan bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler, 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla kaybolan tekneyi arama çalışmasını yürütüyor. Çalışmalara Milli Savunma Bakanlığınca İstanbul'dan gönderilen 6 kişilik SAK timi de destek veriyor.

Haber Merkezi AA
Van Gölü
Van Gölü

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan teknenin bulunması için sabah saatlerinden itibaren arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Van Gölü yüzeyinde, havadan ve karadan 45 kişilik Jandarma İç Güvenlik Timi, JAK, Sahil Güvenlik, Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri çalışma yürütüyor.

Deniz Kuvvetlerinden bir ekibin de dahil olduğu çalışmalara Milli Savunma Bakanlığınca İstanbul'dan gönderilen 6 kişilik SAK timi de destek veriyor. Ekipler, 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla kaybolan tekneyi arama çalışması yürütüyor.

Van'da kaybolan tekneyle ilgili iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
GÜNDEM
Van'da kaybolan tekneyle ilgili iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Olay

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde tekneleriyle 27 Haziran'da Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde yürütülen arama çalışmalarında yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 12 kişinin cesedi bulunmuş ancak teknenin izine rastlanmamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan 5 kişi tutuklanmıştı.

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Van Gölü'nde bir göçmenin daha cesedine ulaşıldı
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