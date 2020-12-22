Van Gölü'ndeki tekne faciasıyla ilgili sanıkların 38 yıl hapsi isteniyor

Dünya

İsrailli heyet ilk resmi ziyaret için Fas'a gitti

İsrail ile Fas arasında ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından bugün Tel Aviv'den hareket eden heyet ilk resmi ziyareti gerçekleştirmek için Rabat'a yola çıktı. İlişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından İsrail'den Fas'a yapılan ilk resmi ziyarette, İsrail heyetine Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat öncülük ediyor. Fas ve İsrail ilişkileri, 1993 yılındaki “Oslo” barış süreciyle beraber düşük düzeyde başlamıştı, ancak Rabat, 2002 yılında patlak veren 2’nci İntifada ile beraber ilişkilerini dondurmuştu.