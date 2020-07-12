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Gündem Van Gölünden acı haberler gelmeye devam ediyor Sayı 25e ulaştı
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Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor: Sayı 25'e ulaştı

Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor: Sayı 25'e ulaştı

Van Gölü'nde batan ve 5 gün önce yeri tespit edilen teknede row cihazıyla yapılan çalışmalarda 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 25'e yükseldi.

Haber Merkezi İHA
2 cesedin daha çıkarılmasıyla toplam ulaşılan ceset sayısı 21 oldu.
2 cesedin daha çıkarılmasıyla toplam ulaşılan ceset sayısı 21 oldu.

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi’nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü’ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp ihbarının ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti.

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2 cesedin daha çıkarılmasıyla toplam ulaşılan ceset sayısı 21 oldu.

Teknedeki cesetler ROW cihazıyla çıkarılmaya devam ediliyor

Medeni Akbaş’ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu değerlendirilen teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatılmıştı. Van Jandarma Sualtı Timi, JAK Sualtı Timi, Deniz Kuvvetleri ROW Timi ve Sahil Güvenlik ROW Timi’nin katıldığı çalışmalarda Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte tespit edilen teknedeki cesetler ROW cihazıyla çıkarılmaya devam ediliyor.

Van Gölü’nde batan tekneden çıkan ceset sayısı 18'e yükseldi: Çalışmalar devam ediyor
GÜNDEM
Van Gölü’nde batan tekneden çıkan ceset sayısı 18'e yükseldi: Çalışmalar devam ediyor

2 cesedin daha çıkarılmasıyla toplam ulaşılan ceset sayısı 21 oldu.

Şimdiye kadar kaçak göçmenlere ait olduğu değerlendirilen 13 ceset su yüzeyinde bulunurken, 6 ceset ise tekneden çıkarılmıştı. Bugün de devam eden çalışmalar sonucunda 4 cesedin daha çıkarılmasıyla toplam ulaşılan ceset sayısı 25 oldu.

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