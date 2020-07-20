Van Gölü'nde batan tekne olayında son durum: Ölü sayısı 60'a yükseldi Van Gölü'nden kötü haberler gelmeye devam ediyor Van Gölü'nde yapılan aramalarda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Van Gölü'nden çıkarıtılan cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken bulunan ceset sayısı ise 60’a yükseldi.

Haber Merkezi 20 Temmuz 2020, 12:38 Son Güncelleme: 20 Temmuz 2020, 12:39 DHA