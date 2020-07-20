Van Gölü'nden kötü haberler gelmeye devam ediyor

Van Gölü'nde yapılan aramalarda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Van Gölü'nden çıkartılan cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken bulunan ceset sayısı ise 60’a yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
Van Gölü'nde yapılan aramalarda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Van Gölü'nden çıkartılan cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken bulunan ceset sayısı ise 60’a yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
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