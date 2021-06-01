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Van Gölü'ne nefes aldıracak proje: İleri Biyolojik Arıtma Tesisi hizmete giriyor

Dünyanın ikinci büyük sodalı ve Türkiye’nin en büyük gölü olan, sahilleriyle görenleri kendine hayran bırakan Van Gölü için hayati önem taşıyan 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi' açılış için gün sayıyor. Üç yıl önce yapımına başlanan İleri Biyolojik Arıtma Tesisi ile Van Gölü'nün yıllardır atık sular nedeniyle maruz kaldığı kirlilik sorunu giderilecek.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Van Gölüne nefes aldıracak proje: İleri Biyolojik Arıtma Tesisi hizmete giriyor
Van Gölü'ne nefes aldıracak arıtma tesisinde çalışmalar tamamlandı.

Van Gölü'nün yıllardır atık sular nedeniyle maruz kaldığı kirlilik sorununu gidermek amacıyla 2018 yılında Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan ‘Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ndeki çalışmalar tamamlandı. Van Gölü'nün mavi olarak korunmasını sağlayacak devasa tesis açılış için gün sayıyor.

VAN GÖLÜ KİRLİLİKTEN KURTULACAK

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesinin Tuşba ilçesinde yaptırdığı arıtma tesisi, doğal güzellikleri, eşsiz koyları ve mavi bayraklı plajlarıyla görenleri kendine hayran bırakan Van Gölü'nü kirlilikten kurtaracak.

180 MİLYON LİRALIK PROJE

Yıllardır göle deşarj edilen atık suların arıtılmasını sağlayacak yaklaşık 180 milyon lira bütçeli tesis, kentin 50 yıllık atık su arıtma ihtiyacını karşılayacak.

KİRLİLİK ÖNLENECEK

İleri teknolojiyle donatılan, koku giderici sistemlerin kullanıldığı tesis ile endemik bir tür olan inci kefaline ve çevresindeki sazlıklarda barınan yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan gölde atık suların neden olduğu kirlilik önlenecek.

Tesisin çalışmaya başlamasının ardından daha önce atık suların döküldüğü Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçelerindeki göl kıyısında dip çamuru temizliği yapılacak.

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