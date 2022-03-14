Van Gölü’nü bu kez de Rus astronot fotoğrafladı.

Daha önce Astronot Kate Rubins’in çektiği Van Gölü’nün uzaydan çekilen görseli, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) düzenlemiş olduğu “Dünya Turnuvası” adlı çevrimiçi fotoğraf yarışmasında birinci seçilmişti. Görüntüsüyle ilgi çeken Van Gölü, daha sonra yine Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) Astronotu Liu Boming’in de dikkatini çekmişti. CMSA Astronotu Boming, Van Gölü’nü göğe doğru süzülen bir anka kuşuna benzetmişti.



ABD ve Çinli astronotların ardından Van Gölü bu kez Rus kozmonotunun da dikkatini çekti. Rusya Federal Uzay Ajansı’nda (?OCKOCMOC) Kozmonot Oleg Artemyev, Van Gölü’nün uzaydan görünüşünü kayda aldı.

Uluslararası uzay istasyonunda görevli Rus Kozmonot Artemyev’in Türkiye’nin üzerinden geçerken çektiği Van Gölü görseli hayran bıraktı. Rus Kozmonot Artemyev, Van Gölü’nün yanı sıra İran’ın Urmiye Gölü’nü de görüntüledi.

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FOTOĞRAF 8 İstanbul’da günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yükselişe geçti. İSKİ verilerine göre doluluk oranı yüzde 84.29 seviyesine yükselen İstanbul barajları, bu oran ile 2021 yılının Nisan ayındaki yüzde 80.82 doluluk oranını geride bırakarak son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İstanbul’a su sağlayan 10 barajdan 9’unda doluluk oranı yüzde 70’in üzerine çıktı. Sadece Sazlıdere Barajı’nda doluluk oranı yüzde 57.75 ile 9 barajın gerisinde kaldı. Anadolu yakasında bulunan 2 barajın doluluk oranı ise yüzde 90 seviyesinin üzerine çıktı. İstanbul’da su sağlayan Istrancalar ile Kazandere barajı yüzde 100 oranına ulaştı. İstanbul’a yağan karların erimesiyle barajların önümüzdeki günlerde doluluk oranının daha da artması bekleniyor. Doluluk oranı yüzde 95 seviyelerine ulaşan Elmalı Barajı’nda ise kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu. Gün batımında masalsı görüntülerin oluştuğu Elmalı Barajı dron ile havadan görüntülendi. Aybar barajları doldurdu: Son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı İstanbul'da etkili olan Aybar kar fırtınası sonrası barajlardaki doluluk oranı yükselişe geçti. İstanbul barajları yüzde 84.29 oran ile son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Doluluk oranı yüzde 95 seviyelerine ulaşan Elmalı Barajı'nda ise kar yağışıyla kartpostallık görüntüler oluştu. Gün batımıyla birlikte masalsı görüntülerin oluştuğu Elmalı Barajı havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

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