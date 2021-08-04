Gündem Tır dorsesinde 300 düzensiz göçmen yakalandı
VAN

Tır dorsesinde 300 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan tırın dorsesinde 300 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı. Havasızlık ve açlıktan bitkin düşen göçmenlere ekmek, su ve yemek dağıtıldı, olay yerine çağrılan ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi

Haber Merkezi AA
Van haber: Tır dorsesinde 300 düzensiz göçmen yakalandı
Çaldıran'da tırın dorsesinde 300 düzensiz göçmen yakalandı.

Çaldıran Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma ekipleri yasa dışı göçmen denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
AA
Jandarma ekipleri yasa dışı göçmen denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda operasyon düzenleyen ekipler, takip sonrası durdurdukları tırda arama yaptı.

Yakalanan göçmenler sağlık kontrolünden geçirildi.
AA
Yakalanan göçmenler sağlık kontrolünden geçirildi.

Kontrollerde, tırın dorsesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 264 Afganistan, 30 Pakistan ve 6 İran uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan grubun içinde bebekler de var.
AA
Yakalanan grubun içinde bebekler de var.

Yasadışı geçişe organizatörlük yaptıkları iddiasıyla tır sürücüsü M.A. ile şüpheliler M.D, E.S. ve M.S. gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler yemek ve maske dağıtıldı.
AA
Kaçak göçmenler yemek ve maske dağıtıldı.

Sağlık kontrolleri yapıldı

Havasızlıktan ve açlıktan bitkin düşen düzensiz göçmenler, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

Jandarma ekipleri yasa dışı göçmen denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
AA
Jandarma ekipleri yasa dışı göçmen denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

İl Göç İdaresi görevlilerince getirilen maske, ekmek, su ve yemek de jandarma ekipleri tarafından göçmenlere dağıtıldı.

Yasa dışı yollardan ülkeye giren Afgan mülteciler konuştu: İran askerleri bizi döverek silah zoruyla Türkiye sınırına bıraktı
FOTOĞRAF 38
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Kimi zaman araçlarla kimi zaman da kilometrelerce yürüyerek önce İran'a, oradan da yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu düzensiz göçmenler, yol güzergahında akıllı telefonlardaki uygulamalar aracılığıyla birbirleriyle haberleşiyor.
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Sınır hattında alınan önlemler dolayısıyla yakalanmamak için dere yataklarından görüş mesafesinin olmadığı zamanlarda gruplar halinde Türkiye'ye giriş yaptıklarını anlatan göçmenler, yüksek ücretler ödedikleri insan kaçakçılarıyla imo uygulaması üzerinden sesli mesaj yoluyla haberleştiklerini, WhatsApptan paylaşılan konum bilgileriyle yönlerini bulduklarını belirtiyor.
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Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaparak Van'a gelen Afganistanlılardan Gülap Cemili, ülkelerindeki sıkıntılar nedeniyle İran'a göç ettiklerini, yakalandıkları İran askerlerinin kötü muamelesine maruz kaldıklarını söyledi.
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İran askerlerinin kendilerine işkence yaptığını öne süren Cemili, Bazı arkadaşlarımızı öldürdüler. Bazılarımızın kıyafetlerini, paralarını aldıktan sonra Türkiye sınırına attılar iddiasında bulundu.
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Cemili, Türkiye'ye geçtikten sonra insan kaçakçılarının eline düştük, bizlerden bin dolar aldılar.
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Bazı noktaları yürüyerek geçtik, bazen de araçla ilerledik.
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İnsan kaçakçıları bizlere telefonlarımızda bulunan 'WhatsApp' uygulaması ile konum atıyorlar.
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Konuma göre yönümüzü buluyoruz. Telefonlarda bulunan 'imo' uygulaması üzerinde de sesli mesajla konuşuyoruz ifadelerini kullandı.
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Yaklaşık 1,5 aydan bu yana yollarda olduğunu anlatan Cemili, şöyle konuştu:
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İran askerleri bizi döverek Türkiye sınırına bıraktı. Kaçakçılar bize WhatsApptan konum attı ve 'bu konuma gideceksiniz' dediler.
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Onlar bizimle gelmiyor, imo programı üzerinden ses kaydı gönderiyorlar, görüşmeleri tespit edilmesin diye numaradan aramıyorlar.
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Herkes perişan durumda, ne yapacağımızı bilmiyoruz artık.
Title
Afganistan'da savaş var. Okulumuzu bombaladılar. Orada duralım, savaşalım ama kimle savaşalım o belli değil, kardeş kardeşi öldürüyor.
Title
Biz de mecbur kaldık İran'a geldik. İran da 'burası sizin ülkeniz değil' diyerek dövdüler ve 'Türkiye'ye gidin' dediler.
Title
Müslüman Müslüman'a böyle bir şey yapmaz. İnsanların kafasına silah dayıyorlar.
Title
Belge verip 'nereye gidersen git' dediler <br> <br> Beraberindeki Pakistan ve Bangladeş uyruklular ile Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen Afganistanlı Muhammed Tenha, Afganistan'da büyük sıkıntıların yaşandığını, yakınlarının birçoğunu kaybettiğini aktardı.
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İran'da kendilerini yakalayan güvenlik görevlilerinin elbiselerini, para ve telefonlarını aldığını öne süren Tenha, şunları söyledi:
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4 gündür ekmek yemedim. 45 gündür yürüyoruz. Buraya vardık. İran'da bizi tuttular, 3-4 gün karakolda kaldım. Sonra bir belge verdiler ve '5 gün içinde İstanbul'a mı Afganistan'a mı nereye gidersen git.
Title
Eğer 5 gün sonra seni tutarsak çok zarar veririz' dediler. Ondan sonra bizi serbest bıraktılar. Sınırdan Türkiye'ye geldik. İstanbul'a gitmek için İran'da göçmen kaçakçılığı yapan kişilere para verdik.
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Ben 1200 dolar, bir arkadaşım 1500 dolar verdi. Önceden arkadaşlarla telefonla konuşuyorduk ancak polisler İran'da paramızı ve telefonlarımızı alıp ateşe verdiler. Bizi burada bırakıp gittiler. Bugün bir kamyonda 220 kişi uyuduk. Van'dan buraya kamyonla geldik.
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Afganistanlı Şahidullah Afgan ise Eşref Gani'ye oy verdim dediğim için 'hangi parmağınla oy kullandın' dediler ve parmaklarımı kestiler. Kaçarak Türkiye'ye geldim. dedi.
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İran askerleri ekmek bile vermedi <br> <br> Hassen Kosar ise Pakistan ve İran askerlerinin yakaladıkları göçmenlere zulüm yaptığını öne sürdü. İran askerlerine görünmemek için gece gizli yollardan geldiklerini anlatan Kosar, Kaçakçılara 1200 dolar verip geldim. Ülkemizde savaş var, hangi tarafın yanında yer alsan diğer taraf öldürüyor. Biz ölmek istemiyoruz, bu nedenle de kaçtık. Savaş olmasaydı gelmezdik. ifadelerini kullandı.
Title
Said Muhammed Us da Taliban'ın Afganistan'da her yeri ele geçirdiğini, her yerde savaşın olduğunu belirterek, Ben de ailemle kaçmak zorunda kaldım. Pakistan üzerinden İran'a geldim.
Title
Araba olmadığı için yaya geldik. Yaklaşık 10 gün İran'da kaldım. İran'da çalışmak istedik ama bizi kovdular. Ekmek bile vermediler. İran askerleri bizi dövdü, bir arkadaşımızı öldürdüler.
Title
Elim ve kollarım hep yaralandı. Afganistan'a göndermeye çalıştılar. Kaçtık ve sonra İranlı birine bin dolar verdik ve bizi Türkiye sınırına getirdi. Kaçak yollardan Türkiye'ye geldik. şeklinde konuştu.
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Afganistanlı Murad Kureyşi, 25 günlük bir yolculuğun ardından Türkiye sınırını geçerek Van'a geldiklerini anlattı.
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Zorlu yolculukta bazı arkadaşlarının bitkin düştüğünü, bazılarının da susuzluktan ve açlıktan öldüğünü belirten Kureyşi, 25 gündür yoldayız. Afganistan'dan Pakistan'a oradan da İran'a geldik. İran üzerinden Türkiye'ye geçtik.
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Bazı arkadaşlarımız dağdan düşüp ayaklarını kırdı, bazıları öldü ifadesini kullandı.
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Muhammed Hasan Raufi ise Afganistan'da savaş var. Savaştan kaçıp geldik. Korkudan kaçıp, canlarımızı korumak istedik.
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Önce Pakistan'a geldik, bir süre burada kaldık, oradan da İran'a geçtik. Daha sonra da dağ yollarından Van'a geldik dedi.
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Muttalip Deriya da yolda çok büyük zorluklar yaşadıklarını, 2 arkadaşını kaybettiğini ifade ederek, Aç kaldık, ekmek bulamadık. Geri de dönemiyoruz, memleketimizde savaş var.
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Gelmek için kaçakçılara kişi başı bin dolar verdik. Onlar bizi sınırdan geçirdi diye konuştu.
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Yasa dışı yollardan ülkeye giren Afgan mülteciler konuştu: İran askerleri bizi döverek silah zoruyla Türkiye sınırına bıraktı
Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaparak Van'a gelen Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu düzensiz göçmenler, ülkelerindeki sıkıntılar nedeniyle İran'a göç ettiklerini söyledi. Afganlardan bazıları, İran askerlerince dövüldükten sonra Türkiye sınırına bırakıldıklarını söyleyerek, "Afganistan'da savaş var. Okulumuzu bombaladılar. Orada duralım, savaşalım ama kimle savaşalım o belli değil, kardeş kardeşi öldürüyor. Biz de mecbur kaldık İran'a geldik. İran da 'burası sizin ülkeniz değil' diyerek dövdüler ve 'Türkiye'ye gidin' dediler. Müslüman Müslüman'a böyle bir şey yapmaz. İnsanların kafasına silah dayıyorlar" ifadelerini kullandı.


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