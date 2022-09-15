Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 64 kilometresi tamamlandı

Bölge her alanda kontrol altında tutuluyor



Bu bölgelerde güveliğin sağlanabilmesi için mayın tarlalarının temizlendiğini, aydınlatma için Ağrı sınırından Hakkari sınırına kadar elektrik çekildiğini dile getiren Soylu, şunları söyledi:



\"Burada çok zor şartlarda ve aynı zamanda terörün saldırmasını da göz önünde bulundurarak bir güvenlik duvarı ve güvenlik yolu yapılıyor. Aydınlatmalar yapılıyor ve güvenlik duvarının üstüne tel çit çekiliyor. Termal kameralar yerleştiriliyor ve optik kuleler yapılıyor. Araçlarla devriye yollarında çaba sarf edilmektedir. İnsansız hava araçlarımızla nasıl güvenlik yollarında ve diğer alanlara devriye atılıyorsa, onlarla da sürekli devriye atılmaktadır. Keşif ve gözetleme faaliyetleri de dronlarla ve bulut altı İHA'larla sağlanmaktadır. Bundan muradımız şudur, milletimiz devletinden emin olsun. Devletinden emin olmayanlar olabilirler, siyaset adına burada yıllarca hududu namus bilen ve bunun için fedai can eden kınalı kuzularımız, kahraman askerlerimiz, polislerimiz, jandarmamız ve güvenlik korucularımız büyük bir mücadeleyi ortaya koyarken birilerinin sadece siyasi hevesleri oluşsun diye birtakım iftiralar altında kalabilirler ama bu memleket iftira atanların söyledikleriyle burada kahramanca mücadele eden arkadaşlarımızın o gayretlerini ortadan kaldırmaz. İftiralar iftira sahiplerinin olur.\"