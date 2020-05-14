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Van son dakika haberleri: Van'da PKK'lı teröristlerce Vefa Sosyal Destek Grubuna silahlı saldırı düzenlendi

Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hain saldırıyla ilgili sert açıklamalarda bulunarak, "Salgın günlerinde bile terör örgütü PKK insanlık dışı lanetli terör eylemlerine devam ediyor. Hepsinin hesabı sorulur, soruluyor" dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, "Devletimiz bu hain terör örgütüne, mübarek Ramazan günü gerçekleştirdiği bu alçak saldırının hesabını soracaktır" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Bu topraklarda, ne kadar çabalarsanız çabalayın, ne yaparsanız yapın, 'Yenileceksiniz, ve Cehennem'e sürüleceksiniz!'" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Vefa Sosyal Destek ekibine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Vefa Sosyal Destek ekibine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'nu taşıyan araca uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Eğribelen Mahallesi'ne Vefa Sosyal Destek grubu kapsamında 65 HD 084 plakalı araçla yardım götüren Özalp Belediyesi ekibi köye yardım dağıtıp ilçe merkezine dönerken Mehmetalan Mahallesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında arkalarından yaklaşan bir araç içerisinde bulunan kişi veya kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştır."

Saldırıda bir belediye çalışanı ile ilçe merkezine dönerken yoldan aldıkları bir sivil vatandaşın hayatını kaybettiği, bir belediye çalışanının da yaralandığı vurgulanan açıklamada, "Yaralı, Özalp Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren araç olay yerinden kaçmıştır. Saldırganların yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Hesabı sorulacak

Hain saldırıyla ilgili ilk tepki, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Çelik, "Terör örgütü PKK insanlık dışı lanetli terör eylemlerine bu salgın günlerinde de devam ediyor. Van'da PKK'lı teröristlerce #VefaSosyalDestekGrubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda 2 kardeşimiz şehit oldu... Allah rahmet eylesin. Hepsinin hesabı sorulur, soruluyor" ifadelerini kullandı.

"Yine iyilik hedef alındı"

İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun ise, "PKK, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubuna yönelik alçak bir saldırıda bulundu. Ne yazık ki görevinin başındaki iki vatandaşımız şehit düştü. Bu iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. PKK'lı teröristler yine iyiliği, kardeşliği hedef aldı.

  • Devletimiz bu hain terör örgütüne, mübarek Ramazan günü gerçekleştirdiği bu alçak saldırının hesabını soracaktır. Siyaset şemsiyesi altında PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütlerine payanda olanlara da bunun hesabını hem devletimiz hem milletimiz soracaktır!" ifadelerini kullandı.

"Cehenneme sürüleceksiniz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından açıklama yaparak, "Mübarek Ramazan Günü'nde, gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırarak iki kardeşimizi katlettiler.Bu topraklarda, ne kadar çabalarsanız çabalayın, ne yaparsanız yapın, 'Yenileceksiniz, ve Cehennem'e sürüleceksiniz!'" dedi.

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