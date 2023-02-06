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Van Valiliği'nden 'arama kurtarma ekipleri geri çağrıldı' iddiasına yalanlama

Van Valiliği, sosyal medyada yayılan "Kahramanmaraş’taki 7.7 büyüklüğünde deprem ve artçı sarsıntılardan dolayı Van'da da büyük bir depremin beklendiği, bu nedenle deprem bölgesine giden arama kurtarma ekiplerinin geri çağrıldığı" iddiasını yalanladı. Resmi açıklamalar dışında açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini belirten valilik, ilgili kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını belirtti.

16:28 . 6/02/2023 Pazartesi
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Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Van Valiliği, Kahramanmaraş’taki depremin ardından sosyal medyada ve halk arasında asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağını duyurdu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada,
“Kahramanmaraş’taki 7.7 büyüklüğünde deprem ve artçı sarsıntılardan dolayı Van ilinde de büyük bir depremin beklendiği, bu nedenle deprem bölgesine giden arama kurtarma ekiplerinin geri çağrıldığı şeklinde halk arasında ve sosyal medyada asılsız paylaşımlar yapılmaktadır. Bu tür asılsız paylaşımlar yaparak kamuoyunda paniğe yol açanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacağını belirtir, resmi merciler dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği kamuoyuna saygıyla duyurulur”
denildi.

Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem

Gece saat 04.17'de Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kayseri, Malatya, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep'te de hissedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı ilk açıklamada "İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir." dedi. İçişleri Bakanı Soylu ise, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır' diye konuştu. AFAD Başkanı Yunus Sezer, ''Depremlerde bin 498 can kaybı, 8 bin 533 de yaralı bulunuyor'' ifadelerini kullandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...


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