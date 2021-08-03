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Van Valiliği'nden sel uyarısı: Bu akşama dikkat!

Van'ın Başkale ilçesinde önceki gün aniden bastıran sağanak nedeniyle meydana gelen sel onlarca yapıyı yıkmış, yüzlerce hayvan telef olmuş, kentte büyük zarar meydana gelmişti. Van Valiliği yeni bir uyarıda bulunarak, kentte bu akşam beklenen sağanak yağış sonrası meydana gelebilecek sele karşı vatandaşlara temkinli olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Haber Merkezi DHA
Van Valiliğinden sel uyarısı: Bu akşama dikkat!
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Van Valiliği, kentte bu akşam beklenen sağanak yağış sonrası meydana gelebilecek sele karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Valilik yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşları olası sağanak yağış ve sele karşı uyardı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Dere yataklarından uzak durun"

"Bugün akşam saatlerinde yaşanabilecek yoğun yağış nedeniyle Edremit ilçemize bağlı Şabaniye Mahallemizde sel ve su baskınları meydana gelebilir. Olası sağanak yağışta Kurubaş Çayı'nın taşması söz konusu olabilir. Vatandaşlarımızın özellikle dere yataklarında hayvan otlatmamaları, sağanak yağış ve sele karşı duyarlı olmaları gerektiği, kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Van'da selden kurtarılan kadın konuştu: Hiçbir şeyimiz kalmadı
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Van'da selden kurtarılan kadın konuştu: Hiçbir şeyimiz kalmadı
Van'ın Başkale ilçesinde sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle 5 ev yıkıldı. İlçeye 60 kilometre uzaklıktaki Esenyamaç Mahallesi'nde sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle 5 evin yıkıldığı mahallede suya kapılan Kader Yurtseven, akrabaları tarafından kurtarıldı.

Yurtseven, hayvanlarını toplamaya çalışırken sel sularına kapıldığını söyledi. Çok zor anlar yaşadığını belirten Yurtsever, 'Her şeyimiz gitti. Babam da cezaevinde, burada değil.' dedi.

Bölgede incelemelerde bulunan Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Asım Solak, evleri hasar gören ailelerle görüştü. Evleri yıkılan ailelerden 3'ü, ilçe merkezindeki pansiyona yerleştirildi. AFAD ekipleri selden etkilenenlerin ihtiyaçları için çadır kurmaya başladı. Van Büyükşehir ve Başkale Belediyesi ekipleri de iş makineleriyle kapalı yolları açarak evlerin önünde biriken çamur yığınlarını temizliyor.

Van Başkale'de sel: Dereler taştı evler boşaltıldı
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Van Başkale'de sel: Dereler taştı evler boşaltıldı
Van'ın Başkale ilçesindeki Esenyamaç Köyü'nde bir anda sel baskını yaşandı. Selin artarak köyün içine doğru dolduğu görülürken, Jandarma köylüleri güvenli noktalara doğru tahliye etti.


Van'da sel: Birçok yapı yıkıldı hayvanlar sele kapıldı
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Van'da sel: Birçok yapı yıkıldı hayvanlar sele kapıldı
Van'ın Başkale ilçesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle meydana gelen sel onlarca yapıyı yıktı. Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'nde öğle saatlerinden sonra bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanağın sele dönüşmesi sonucu sulara kapılan onlarca koyun görüntülendi. Köyde büyük çaplı hasar oluştu.


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