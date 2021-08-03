Van Valiliği'nden sel uyarısı: Bu akşama dikkat!

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Esnaftan Akşener'e 'ittifak' tepkisi: Siz HDP ile bir oldunuz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Çankırı'da esnafı ziyaret etti. Burada HDP ile yaptıkları ittifak üzerinden eleştirilerde bulunan bir esnaf, "Bizim istediğimiz şu, bu memlekette birlik olunsun, HDP olmasın. Siz HDP ile bir oldunuz. Siz HDP ile bir olmasaydınız daha iyi bir parti olacaktınız" diyerek Akşener'e tepki gösterdi. Akşener ise esnafa, kendisine HDP'li, PKK'lı da dahil olmak üzere birçok ithamda bulunulduğunu ifade ederek, "Ulan ben kimin karar verin artık" dedi.