Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Gündem

Van'da 410 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı

Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 410 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi, 6 organizatörden 3'ü tutuklandı.

09:36 . 22/02/2023 Çarşamba
DHA
Kaçak göçmen operasyonu

Kaçak göçmen operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınırındaki Saray, Özalp ve Gürpınar ilçelerinde göçmen kaçakçılığı ihbarı alınca harekete geçti.

Göçmenleri taşıyan araçlar, geçiş güzergahları ve götürüldükleri adresler belirlenip, takibe alındı.

Jandarma, 19-21 Şubat tarihleri arasında operasyon düzenledi.

Toplam 410 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi, 3 araca da el konuldu. 6 organizatörden 3'ü mahkemece tutuklandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.


#Van
#kaçakçılık
#operasyon
44 dakika önce
default-profile-img
Van'da 410 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı
Alman bakanlar deprem bölgesinde: Felaketin boyutu kelimelerle anlatılmaz
Enner Valencia'da tek sorun süre
Borsa güne yükselişle başladı
Katar depremzedeler için vadettiği konteynerlerden 1260'ını gönderdi
İlginç görüntü: Bu camiye bakan bir daha bakıyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.