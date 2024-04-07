Van'da askeri araç şarampole yuvarlandı: Altı asker yaralandı

Burdur'da evdeki eşyaları yola atıp, kurusıkı tabancayla rastgele ateş açan A.D. (45), kendisini durdurmaya çalışan 3 polis memurunu tabanca ve satırla yaraladı. Bir polisin ise biber gazından etkilendiği olayda, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen A.D. güçlükle etkisiz hale getirildi.