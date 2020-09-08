Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Vanda bin 40 personelin katılımıyla Yıldırım-10 Norduz operasyonu başlatıldı
VAN

Van'da bin 40 personelin katılımıyla 'Yıldırım-10 Norduz' operasyonu başlatıldı

Van'da bin 40 personelin katılımıyla 'Yıldırım-10 Norduz' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Van'da "Yıldırım-10 Norduz" operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Van İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 70 operasyonel timdeki bin 40 personelin görev aldığı kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Operasyona bin 40 personel katılıyor.
Operasyona bin 40 personel katılıyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van İl Jandarma Komutanlığınca "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nun başlatıldığı belirtildi.

İHA

Operasyonda, Van İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 70 operasyonel timdeki bin 40 personelin görev aldığı kaydedildi.

İHA

Diyarbakır'da 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' başlatıldı
GÜNDEM
Diyarbakır'da 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' başlatıldı

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım 1-2-3-4-5-6-7-8-9 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 46 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, 23 iş birlikçinin yakalandığı, 90 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Yıldırım" operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla sürdüğüne değinildi.

Mardin'de Yıldırım-8 Savur operasyonu: 1831 personel katılıyor
GÜNDEM
Mardin'de Yıldırım-8 Savur operasyonu: 1831 personel katılıyor

Üç ilde Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu: Binden fazla asker ve polis katılıyor
GÜNDEM
Üç ilde Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu: Binden fazla asker ve polis katılıyor
Abone Ol Google News
BM uyardı

BM uyardı

​Filistin konusunda rapor yayınladı.
Korkutan görüntü

Korkutan görüntü

​Marmara Gölü'nde su seviyesi yüzde 1,5'a kadar düştü.
İftiraya karşı hukuk

İftiraya karşı hukuk

​Diyanet, Altaylı'nın yazısı hakkında açıklama yaptı.
MEB harekete geçti

MEB harekete geçti

​Erol Mütercimler'in imam hatipleri hedef almıştı.
Tablo ağırlaşıyor

Tablo ağırlaşıyor

Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor.
Yüz yüze eğitimde <br>detaylar belli oldu

Yüz yüze eğitimde
detaylar belli oldu

Devamsızlıkla ilgili sorular da cevap buldu.

Yaşı 15 suç kaydı 64

Yaşı 15 suç kaydı 64

​Girmediği yer kalmadı: İş yerleri, evler, arabalar...
Van'da ortaya çıkarıldı

Van'da ortaya çıkarıldı

​Takılarıyla gömülmüş soylu bir Urartu kadınına ait mezar bulundu.

Dünyada bir ilk

Dünyada bir ilk

ÇOMÜ'de geliştirildi: 8 dakikada sonuç veriyor.

Malatya'da deprem

Malatya'da deprem

​AFAD 4.6 olarak duyurdu çevre illerden de hissedildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.