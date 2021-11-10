Gündem Vanda bir araç ve iş yerinde yapılan aramada 480 kilo uyuşturucu ele geçirildi
VAN

Van’da bir araç ve iş yerinde yapılan aramada 480 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van’ın merkez İpekyolu ve Tuşba ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araç ve iş yerinde yapılan aramada 479 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi.

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Haber Merkezi İHA
Van’da bir araç ve iş yerinde yapılan aramada 480 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Dedektör Köpekleri Zeyna, Zeus ve Bobi ile yapılan aramalarda 480 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; İpekyolu ve Tuşba İlçelerinde 1 iş yeri ile 1 araçta Narkotik Dedektör Köpekleri Zeyna, Zeus ve Bobi ile yapılan aramalarda; 922 paket halinde 473 kilo 600 gram eroin, 3 paket halinde 3 kilo 100 gram metamfetamin, 2 paket halinde 1 kilo 900 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 2 şüpheli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek" denildi.

Aracında uyuşturucu aparatı bulundu babası isyan etti: Verin bir tabanca ben sıkayım
FOTOĞRAF 11
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İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde uygulama yaptı. Yoldan geçen Berat K. yönetimindeki 38 RV 828 plakalı otomobili durduran polis, ehliyet ve aracın belgelerini istedi.
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Sürücü ile araçta bulunan 3 arkadaşının hareketlerinden şüphelenen ekipler araçta arama yaptı. Sürücü Berat K.’nın ehliyetsiz olduğunu tespit eden polis, otomobilde yaptığı aramada ise uyuşturucu kullanma aparatı ile yolculardan Soner U.’nun (25) üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
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Berat K. ile arkadaşı Soner U., gözaltına alınmak üzere ekip aracına bindirilirken, otomobili teslim etmek üzere sürücünün babasına haber verildi.
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Kısa sürede uygulama noktasına gelen baba Osman K., polislerden konu ile ilgili bilgi aldıktan sonra oğlu Berat K.’ya sitem etti.
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Osman K., “Ne yapayım oğlum ben şimdi. Verin bir tabanca ben sıkayım ya da sen sık öldür beni. Nedir bu rezillik. Yeter burama geldi. Ben de insanım oğlum. Can taşıyoruz, taş değil” diye tepki gösterdi.
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Polis ekipleri ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen sürücü Berat K.’ya 2 bin 699 TL cezai işlem uygularken, otomobil baba Osman K.’ya teslim edildi. Sürücü Berat K. ile arkadaşı Soner U. gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.
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Ehliyetsiz sürücünün babası, oğluna isyan etti 'Verin bir tabancada ben sıkayım yada sık beni öldür'
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Ehliyetsiz sürücünün babası, oğluna isyan etti 'Verin bir tabancada ben sıkayım yada sık beni öldür'
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Ehliyetsiz sürücünün babası, oğluna isyan etti 'Verin bir tabancada ben sıkayım yada sık beni öldür'
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Ehliyetsiz sürücünün babası, oğluna isyan etti 'Verin bir tabancada ben sıkayım yada sık beni öldür'
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Ehliyetsiz sürücünün babası, oğluna isyan etti 'Verin bir tabancada ben sıkayım yada sık beni öldür'
Aracında uyuşturucu aparatı bulundu babası isyan etti: Verin bir tabanca ben sıkayım
Bursa'da trafik ekiplerince durdurulan otomobil sürücüsü Berat K.'nın ehliyetsiz olduğu belirlenirken araçta yapılan aramada uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ehliyetsiz sürücüye 2 bin 699 TL ceza kesilirken, otomobili almak üzere uygulama noktasına gelen baba Osman K., oğluna sitem ederek, “"Ne yapayım oğlum ben şimdi. Verin bir tabancada ben sıkayım yada sen sık öldür beni. Nedir bu rezillik. Yeter burama geldi ya.'' dedi.


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