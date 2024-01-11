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Van'da bir çok yerde kar nedeniyle yollar kapandı

Van'da dünden beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 1, Başkale'de 10, Erciş'te 29, Gürpınar'da 27, Muradiye'de 7 ve Saray ilçesinde ise 12 olmak üzere toplam 86 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

10:28 - 11/01/2024 Perşembe
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Van'da bir çok yerde kar nedeniyle yollar kapandı
Van'da bir çok yerde kar nedeniyle yollar kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 86 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken yüksek kesimlerde sis etkili oldu.

Van'da dünden beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 1, Başkale'de 10, Erciş'te 29, Gürpınar'da 27, Muradiye'de 7 ve Saray ilçesinde ise 12 olmak üzere toplam 86 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyretti.




#Van
#Metoroloji
#Hava durumu
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