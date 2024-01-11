Van'da bir çok yerde kar nedeniyle yollar kapandı

ABD'nin doğusunda, fırtına hayatı olumsuz etkilerken, yoğun kar yağışı ve su baskınlarına karşı uyarılar yapıldı. Fırtına Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusunda yer alan Florida, Georgia, Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde, yaklaşık 9 milyon insanın yaşadığı bölgede,12 kasırganın çıktığı ve önemli hasara neden olduğu bildirildi. Fırtına Kuzey Carolina eyaletinde yer alan Charlotte kentini de etkisi altına aldı.