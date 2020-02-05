Gündem Vanda çığ altındaki 2 kişi için arama kurtarma çalışması yeniden başladı 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
VAN

Van'da çığ altındaki 2 kişi için arama kurtarma çalışması yeniden başladı: 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Van-Bahçesaray karayolunda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin ise yaralı kurtarıldığı çığda kayıp olduğu tahmin edilen 2 kişi için, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama kurtarma çalışması yeniden başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Van'da çığ altındaki minibüstekileri arama kurtarma çalışmaları
Van'da çığ altındaki minibüstekileri arama kurtarma çalışmaları

Van- Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında dün saat 17.00 sıralarında iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle, karayolunda yol açma çalışmaları için küreme yaparken, çığ düştü. İş makinesi kısmen kar altında kalırken, arkasında bulunan minibüs ise yamaçtan kopan tonlarca karın altında kaldı. İş makinesi operatörü Bahattin Karagülle kendi imkanlarıyla kurtulup, yetkililere haber verdi.

DHA
Van'da çığ altındaki minibüste arama kurtarma çalışmaları.

5 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARTILDI

  • Bunun üzerine bölgeye UMKE, AFAD, Karayolları ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Saat 21.00 sıralarında ulaşılan minibüste 7 kişi kurtarıldı, 5 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Minibüste bulunduğu tahmin edilen 2 kişi ise bulunamadı. Aramalara dün gece yarısı ara verildi.

YENİDEN ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgede arama kurtarma çalışması yeniden başlatıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, ölen 5 kişinin cenazelerinin ise yapılacak otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edileceği ifade edildi.

İHA
Van'da çığ altındaki minibüsten çıkartılan yaralılar.

İHA
Van'da çığ altındaki minibüsten çıkartılan yaralılar.

İHA
Van'da çığ altındaki minibüsten çıkartılan yaralılar.

İHA
Van'da çığ altındaki minibüsten çıkartılan yaralılar.

İHA
Van'da çığ altındaki minibüsten çıkartılan yaralılar.

İHA
Van'da çığ altındaki minibüsten çıkartılan yaralılar.

İHA
Van'da çığ altındaki minibüsten çıkartılan yaralılar.

Çığ altındaki minibüsten 7 kişi sağ olarak kurtarıldı: 5 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı
GÜNDEM
Çığ altındaki minibüsten 7 kişi sağ olarak kurtarıldı: 5 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı
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