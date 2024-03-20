Van'da çığ düştü: Çatak-Pervari kara yolu kapandı

Van'da düşen çığ nedeniyle Çatak-Pervari kara yolu ulaşıma kapandı.
Çatak ilçesine 15 kilometre mesafedeki Kaçit Mahallesi yakınlarında akşam saatlerinde çığ düştü.
Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan da mahalle ziyaretinden döndüğü sırada çığın düşmesi dolayısıyla kapanan yolda kaldı.
Şeylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mahalle ziyaretlerimizden dönerken Çatak-Pervari kara yolunda çığ düştü. Çığ tehlikesi devam ettiği için çalışma yapılmadı. Araçlarımızı bırakıp çığın üzerinden yürüyerek geçiş yapmak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.