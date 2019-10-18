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VAN

Van’da devriye gezen askeri araca hain saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Van’ın Çaldıran ilçesinde devriye aracına İran sınırından teröristlerce açılan ateşe anında karşılık verildi. Çıkan çatışmada Bitlis’in Ahlat ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk şehit oldu.

Haber Merkezi IHA AA
Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk
Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk

Van'ın Çaldıran ilçesinde sınırın İran tarafından teröristlerce açılan ateş sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Uzunyol Hudut Karakolu ile Soğuksu Karakolu bölgesinde devriye faaliyeti yapan askerlere dün akşam saat 22.00-22.15 sıralarında sınırın İran tarafından ateş açıldığı belirtildi.

  • Açılan ateşe askerlerin anında karşılık verdiği kaydedilen açıklamada, çıkan çatışmada 1 askerin şehit, 2 askerin de yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, yaralı askerlerin helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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