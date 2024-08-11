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Van'da evinde kurt yavrusu besleyen kişiye 26 binlik ceza

Van'ın Erciş ilçesinde sosyal medya hesabında kurt yavrusu beslediğini paylaşan bir kişiye, yasalar gereği 26 bin 839 lira para cezası kesildi.

10:40 - 11/08/2024 Sunday
IHA
Arşiv
Arşiv

Van'ın Erciş ilçesinde kurt yavrusu beslediğini sosyal medya hesabından paylaşan 1 kişiye 26 bin 839 lira cezai işlem uygulandı.


Erciş ilçesinde ikamet eden bir kişi, kurt yavrusu beslediğini sosyal medya hesabından paylaşması üzerine Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 14. Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Erciş Şube Şefliği ekipleri harekete geçti.


Şahsa ulaşan ekipler, 4915 sayılı Kanun kapsamında; 14 bin 839 TL idari para cezası ve beslediği tespit edilen 2 kurt yavrusu için 12 bin TL tazminat kararı alındı. DKMP ekipleri, destekleri için Çaldıran Gülderen Jandarma Karakol Komutanlığına teşekkür etti.




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